بلدية الظفرة تكمل استعدادات المسالخ للعيد

المصدر: الظفرة - الإمارات اليوم

أكملت بلدية منطقة الظفرة استعدادات بالمسالخ على مستوى مدن المنطقة الست لعيد الأضحى المبارك، من حيث الصيانة وتوفير الأطباء البيطريين والقصابين وعمال النظافة لتقديم خدمات متميزة للجمهور خلال أيام العيد نسبة لزيادة عدد الذبائح. وتضم مسالخ بلدية منطقة الظفرة بمدنها الست، مدينة زايد، ومدينة ليوا، ومدينة السلع، ومدينة المرفأ، ومدينة دلما ومدينة غياثي، 12 طبيباً بيطرياً، 40 عاملاً و71 قصاباً.

وأكدت البلدية اكتمال كل التجهيزات بمسالخ مدن المنطقة استعداداً لعيد الأضحى المبارك، في إطار حرصها على توفير خدمات متميزة للسكان والاهتمام بصحة وسلامة عمليات الذبح بالمسالخ، حفاظاً على صحة المستهلكين. وتم تنظيم حملة توعية حول الذبح السليم والاهتمام بصحة وسلامة عمليات الذبح بالمسالخ.