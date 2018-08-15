مواقف أبوظبي مجانية من الأحد حتى صباح السبت 25 أغسطس

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت دائرة النقل أبوظبي أن المواقف السطحية في الإمارة ستكون مجانية بدءاً من يوم الأحد المقبل 19 أغسطس حتى الساعة 7.59 من صباح السبت 25 أغسطس 2018، وذلك احتفالاً بعيد الأضحى المبارك، مشيرة إلى ضرورة عدم الوقوف في الأماكن الممنوعة وعدم إعاقة حركة المركبات، والتوقف بشكل صحيح في الأماكن المخصصة للوقوف، باللإضافة إلى عدم الوقوف في الأماكن المخصصة للسكان من الساعة التاسعة مساءً وحتى الساعة الثامنة صباحاً.

واشارت الدائرة إلى أنه بدءاً من يوم 18 أغسطس الجاري ستكون قد أتمت تنظيم وقوف المركبات في جميع المناطق بجزيرة أبوظبي داعيه أصحاب المركبات إلى ضرورة التقدم بطلب التسجيل لدى مراكز خدمة المتعاملين التابعة لها، أو عن طريق موقعها الالكتروني والحصول على تصاريح مواقف السكان قبل أن تدخل حيز التشغيل وذلك تجنبا للمخالفات، علما بأنه سيتم تفعيل خدمة التصاريح بدءاً من تاريخ التطبيق الفعلي للمنطقة المصرح فيها بالوقوف.

كما أطلقت الدائرة خدمة إضافية تمكن زائري مناطق الفلل السكنية المسجلة بالنظام من الحصول على تصاريح وقوف المركبات وذلك عبر الرسائل النصية القصيرة "م-مواقف، وذلك وفق حالتين: الأولى "صريح المناسبات" ويتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال التواصل عن طريق مركز الاتصال ( 80088888) وذلك حسب المدة التي تقررها الدائرة مع مالك التصريح.

فيما تختص الحالة الثانية بـ "تصريح الزائر" ويتم تقديم الطلب من قبل مالك الفيلا السكنية عبر رقم الهاتف المسجل في النظام من خلال إرسال رساله نصية، على أن تكون الصلاحية القصوى للتصريح 8 ساعات بدءاً من إرسال الطلب من 12 ليلاً إلى 8 صباحاً.