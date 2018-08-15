استدعاء دراجات "ياماها" موديل 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد عن بدء حملة استدعاء من اجل السلامة للدراجات النارية ياماها (690MTN600) موديل 2018 بالتعاون مع شركة «اليوسف موتورز»، الوكيل المعتمد لدراجات «ياماها» النارية في الدولة.

وقالت الوزارة إن الاستدعاء يرجع إلى أن التحقيق الذي أجراه قسم الدراجات النارية بشركة «ياماها» على الدراجات المتضررة، أثبت انه قد يحصل «ارتخاء» في «برغي الربط» المثبت لواقي جنزير ناقل الحركة بفعل الاهتزاز أثناء القيادة مما يتسبب بسقوط "البرغي" على جنزير ناقل الحركة ويؤدي إلى تلفه في أسوأ الحالات، كما قد يؤدي إلى سقوط بعض القطع الميكانيكية أثناء السير في الطريق العام، ولذلك قررت شركة "ياماها" استبدال"البرغي" بآخر معدل في الدراجات المعيبة.

وأوضحت الوزارة أن عملية الاستبدال ستتم على نفقة الشركة الخاصة دون تحميل المستهلكين أي تكلفة إضافية، مشيرة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في أطار الالتزام بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة سعياً لحماية المستهلك من أي أضرار.