دعوة المواطنين لاسترداد "القيمة المضافة" عن بناء المساكن الجديدة إلكترونياً

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب المواطنين المعنيين باسترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة إلى القيام بإجراءات الاسترداد من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة: www.tax.gov.ae مشيرة إلى أن هناك 3 شروط أساسية للمطالبة باسترداد الضريبة تتمثل في أن يكون مقدم الطلب مواطناً يحمل الجنسية الإماراتية، وأن تكون النفقات المتكبدة مرتبطة ببناء مسكن جديد سيستخدم حصراً كمسكن لمقدم الطلب و/ أو عائلته (عائلتها) وأن تكون النفقات مرتبطة بسلع وخدمات أساسية ومحددة مرتبطة بأعمال الاستشاري والمقاول ومواد البناء.

وكانت الهيئة قد استكملت كافة الآليات الخاصة بطلب استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة للمواطنين، والشروط والمستندات المطلوب إرفاقها في طلبات الاسترداد التي يتم تقديمها للهيئة.

وأكدت الهيئة أنه يحق للمواطن الذي قام ببناء مسكنه الخاص طلب استرداد ضريبة القيمة المضافة خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال بناء المسكن الجديد، وهو الأسبق من تاريخ شغل المسكن أو تاريخ إصدار الجهة المختصة في الدولة شهادة اكتمال المبنى أو تاريخ تحدده الهيئة.

وأشارت إلى أن استكمال إجراءات طلب الاسترداد تتم من خلال 4 خطوات إلكترونية مبسطة فيتم في الخطوة الأولى القيام بتنزيل نموذج استرداد الضريبة المتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة وفي الخطوة الثانية يتم تعبئة جميع بيانات النموذج ثم طباعته والتوقيع عليه ولا تقبل النماذج المكتوبة بخط اليد في حين تتمثل الخطوة الثالثة في إرسال طلب استرداد الضريبة الموقع مع إرفاق المستندات الثبوتية الداعمة للطلب بنسخة إلكترونية بصيغة (بي دي إف PDF) إلى البريد لالكتروني المخصص لاستلام طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء المساكن الجديدة : homebuilders@tax.gov.ae قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ اكتمال المسكن الجديد.

وذكرت الهيئة أن المستندات المطلوبة تشمل نسخة من جواز السفر، والهوية الإماراتية والخلاصة الخاصة بمقدم الطلب، والمستندات الثبوتية التي توضح امتلاكه لقطعة الأرض المحددة في الدولة والتي توضح تاريخ إنجاز بناء المسكن وتاريخ شغل المبنى مثل فاتورة الخدمات (كهرباء ومياه) إن وجدت موضحة أن مقدم الطلب سيتلقى رسالة إلكترونية لتأكيد استلام الهيئة لنموذج طلب الاسترداد متضمناً الرقم المرجعي للطلب، ثم سيتلقى رسالة إلكترونية أخرى من الهيئة خلال 5 أيام عمل للإفادة ما إذا كان مؤهلاً للاسترداد أم لا.

والخطوة الرابعة تتم في حال كان مقدم الطلب مؤهلاً للاسترداد، حيث يتعين عليه تزويد الهيئة أو جهة التحقق التي كلفتها الهيئة في حال تم تحويل الطلب إليها بمراجعة طلبات الاسترداد بأية مستندات إضافية داعمة مطلوبة لمراجعة الطلب والتدقيق عليه.

ووفقاً للتشريعات الضريبية، فإن للهيئة 20 يوم عمل للرد على طلبات استرداد الضريبة، ثم يتم رد الضريبة إلى مقدم الطلب خلال 5 أيام عمل في حال الموافقة على طلب الاسترداد، فيما لن تكون هناك أية رسوم لمعالجة طلبات استرداد ضريبة القيمة المضافة عن المساكن الجديدة.