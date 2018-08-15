إقامة دبي تعلن عن مواعيد العمل خلال عطلة العيد

المصدر: ديي - الإمارات اليوم

أعلنت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عن مواعيد العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك التي ستبدأ من يوم الأحد الموافق 19 أغسطس حتى يوم الخميس الموافق 23 أغسطس، عدا يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس أول أيام عيد الأضحى، على أن يبدأ العمل من الساعة التاسعة صباحاً حتى الواحدة ظهراً ، وذلك بمراكز سعادة المتعاملين في المنارة والطوار الجديد وحتا، بينما سيعمل قسم خدمات المطار في مبنى رقم 3 بمطار دبي الدولي على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع، لتسهيل وتيسير إنجاز إجراءات المتعاملين وضمان استمرارية العمل خلال عطلة العيد.

ودعت إقامة دبي المتعاملين إلى استخدام التطبيق الذكي لإقامة دبي GDRFA DUBAI المتوفرة عبر تطبيقات الهواتف الذكية خلال عطلة العيد لتسهيل وتسريع عملية إنجار معاملاتهم واختصارها في خطوة واحدة ومتكاملة ، وأوضحت في حين أنه يمكن للمتعاملين تقديم استفساراتهم بالاتصال بخدمة مركز الاتصال "آمر "على الرقم المجاني 8005111 الذي يعمل على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع.

ورفع نائب مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي اللواء عبيد مهير بن سرور إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الامارات، وشعب الامارات أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا العلي القدير أن يعيده عليهم باليمن والبركات كل عام.