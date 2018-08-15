جمارك دبي تحمي الملكية الفكرية بـ 130 ضبطية

المصدر: دبي – الإمارات اليوم

ضبطت جمارك دبي نحو 130 ضبطية لبضائع مشتبه بمخالفتها قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، خلال النصف الأول من العام الجاري، بنحو 35.5 مليون درهم، وتوزعت هذه الضبطيات بين مختلف أنواع البضائع المقلدة، في مقدمتها الإلكترونيات، والساعات والنظارات، وقطع غيار السيارات، والملابس والأقمشة، والأواني المنزلية، والحقائب والأحذية.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في جمارك دبي، يوسف عزير مبارك: «نحرص على دعم تحفيز الإبداع والابتكار في الدولة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة بالعمل على تشجيع المبدعين والمبتكرين عبر حماية حقوق الملكية الفكرية لأفكارهم وابتكاراتهم، ونعمل على تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع كل الأطراف المعنية بحماية حقوق الملكية الفكرية، في مقدمتها الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المتخصصة وأصحاب العلامات التجارية من القطاع الخاص، لزيادة فاعلية جهودنا الموجهة لمكافحة البضائع المقلدة من أجل دعم الإبداع والابتكار وتشجيع الموهوبين، وضمان حقوق المستثمرين عبر حمايتها من التعديات الناجمة عن تقليد وقرصنة بضائعهم، عبر اتباع أحدث الممارسات العالمية في كشف البضائع المقلدة، ومنعها من الدخول الى الدولة عبر المنافذ الجمركية لإمارة دبي». وأكد أن جمارك دبي تحرص على تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات لضمان تحقيق أعلى النتائج في ضبط التعديات على حقوق الملكية الفكرية، كما نعمل على تطوير التعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية والمنظمة العالمية للجمارك والانتربول الدولي ومع الجهات المختصة في كل الدول، لتنسيق الجهود في مكافحة البضائع المقلدة.