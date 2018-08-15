«زايد للإسكان» يعتمد أسماء 707 مواطنين من مستحقي الدعم السكني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن برنامج الشيخ زايد للإسكان عن اعتماد أسماء 707 مواطنين من مستحقي الدعم السكني، بقيمة 554 مليون درهم، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وقال وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة البرنامج، الدكتور المهندس عبدالله بن محمد بلحيف النعيمي، خلال اجتماع مجلس إدارة البرنامج في «حي التسامح» السكني بدبي، إن اعتماد أسماء مستحقي الدعم السكني، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، يأتي تأكيداً على حرص وتوجيهات القيادة في الدولة، واهتمامها البالغ باستقرار وسعادة الأسرة المواطنة، والتزام البرنامج بتحقيق وترجمة هذه التوجهات، من خلال إنشاء أحياء سكنية متكاملة المرافق، وذات جودة عالية ومطابقة لمعايير الاستدامة، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية.

وتخلل الاجتماع جولة تفقدية لأعضاء مجلس الإدارة، للوقوف على أعمال البناء في الحي السكني، ومراحل الإنشاء، وتفاصيل النماذج السكنية. ويقع «حي التسامح» السكني بمنطقة ديرة في الجانب الشمالي من منطقة الخوانيج الثانية، على امتداد الشارع رقم (D97)، ويضم المشروع 341 مسكناً بستة نماذج سكنية مختلفة من حيث الحجم والطراز المعماري، وتبلغ نسبة إنجاز المشروع 7%.

ويشتمل المشروع، من حيث عدد حجم الوحدات السكنية، على 10% من المساكن بغرفتي نوم، و25% تضم ثلاث غرف نوم، و65% من المساكن تضم أربع غرف نوم. وتتميز التصاميم المعمارية للنماذج السكنية في هذا الحي بفكرة الفناء الداخلي شبه المغلق، التي كانت تُستخدم في المساكن التراثية لكن بطابع حديث، ما يضفي لمسة جمالية تمزج بين أصالة التراث والتطور العمراني.