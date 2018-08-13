المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حقائب

اشتكى متسوقون من ارتفاع أسعار الحقائب المدرسية مع اقتراب العام الدراسي الجديد، ولاحظوا فروقاً في سعر الحقيبة نفسها من مكان لآخر، وقال قارئ إن متجراً كبيراً يعرض حقيبة بـ159 درهماً، في حين تعرض في محل صغير بـ85 درهماً.

سرقة

تقدمت امرأة بشكوى إلى إدارة أحد المراكز التجارية، إثر سرقة دراجتها الهوائية منذ شهر، ولم يتم التوصل إلى حل أو معرفة الجاني، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة في المنطقة المخصصة لصف الدراجات.

تجميل

طالب سائقون إدارة محطات تعبئة الوقود «إمارات»، بوقف تسويق وترويج العطور عند نقاط تعبئة الوقود للسيارات، باعتباره أسلوباً غير صحيح لتسويق مستحضرات التجميل.

إيجارات

طالب مقيمون في الدولة البلديات والجهات المعنية، بإلزام ملاك المباني بوضع لافتات في المداخل تشير بوضوح إلى قيمة إيجار الشقق المعروضة، وذلك تحاشياً للاستغلال الذي يتم من بعض المكاتب العقارية للمستأجرين الذين لا يملكون معلومات دقيقة عن الإيجارات.

قهوة

دعا قارئ مركز الطب الوقائي في أبوظبي إلى تعليق لافتة «خارج الخدمة» على ماكينة القهوة السريعة في المركز، لتنبيه المتعاملين وتلافي وضع النقود التي تذهب دون الحصول على القهوة.

صيانة

لاحظ مستأجرون في العديد من المباني بالدولة أن مستويات النظافة والاهتمام بالصيانة الدورية للمباني تشهد تراجعاً لافتاً منذ فترة، داعين الجهات المختصة إلى إلزام الملاك بالصيانة والنظافة، حفاظاً على حقوق المستأجرين.

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