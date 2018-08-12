مغادرة بعثة الحج الرسمية إلى الأراضي المقدسة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

غادرت بعثة حج الإمارات الرسمية إلى الأراضي المقدسة عبر مطار أبوظبي الدولي أمس، متوجهة إلى المملكة العربية السعودية لمتابعة شؤون حجاج الدولة والسهر على تأمين راحتهم والتهيئة لأداء هذا الركن العظيم من أركان الإسلام.

وأوصى رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، رئيس بعثة الحج الرسمية الدكتور محمد مطر الكعبي جميع أفراد البعثة بأن يكونوا في أعلى درجات المسؤولية لأداء مهامهم في المناسك.

ووجّه بمتابعة تنقلات الحجاج خطوة بخطوة في المطارات، وفي مقرات سكنهم ضمن حملاتهم في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، إلى يوم التروية حيث سيخرجون إلى مخيماتهم الجاهزة في منى، ثم في عرفة، فالمزدلفة، ثم بقية المناسك وأعمال الحج، آملاً أن يكونوا مع أصحاب الحملات فريقاً واحداً لتقديم أرقى الخدمات الوعظية والتثقيفية والصحية، مع المحافظة على نظافة المخيمات، والمأكل والمبيت وتوفير المواصلات طوال أيام الموسم، وحتى عودة آخر حاج من حجاجنا إلى أرض الوطن مأجوراً مسروراً راضياً وسعيداً.

وأكد الكعبي، أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تبذل جهوداً كبيرة لتقديم كل التسهيلات اللازمة لملايين الحجاج من شتى أنحاء العالم، وترحب بهم، وتعمل على توفير أوجه الرعاية والاهتمام كافة لهم، وتحرص على تقديم خدمات متكاملة لضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وقال إن ما يتم القيام به من مشروعات مستمرة وتوسعات في الأراضي المقدسة يعكس الجهود الكبيرة والمخلصة للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والحرص على توفير الرعاية اللازمة لضيوف الرحمن.

يشار إلى أن البعثة التحضيرية للحج توجهت إلى الأراضي المقدسة في الرابع من أغسطس الماضي لمتابعة أعمال بناء المخيمات والعقود مع مؤسسات الطوافة والتهيئة لاستقبال طلائع حملات حجاج الإمارات والاطمئنان على تسكينهم.