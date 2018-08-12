محمد بن زايد: زايد كرس ثقته بدور الشباب في تشييد لَبِـنات الوطن

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع بدايات التمكين كرس ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن، فترسخت علاقة وطيدة بين القائد وأبنائه.

وذكر سموه، في تغريدة على «تويتر»، بمناسبة اليوم العالمي للشباب:«ونحن نشارك العالم الاحتفال بيوم الشباب، نستحضر بدايات التمكين، عندما كرس الوالد المؤسس زايد ثقته بدور الشباب ومحوريته في تشييد لبنات الوطن، حينها ترسخت علاقة وطيدة بين القائد وأبنائه، أساسها إيمان مطلق بطاقات الوطن الشابة ليتولد الدافع ﻷجيال تصنع اليوم مستقبل الإمارات».