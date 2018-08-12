المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حديد

لاحظ قراء قضيباً من الحديد بطول يزيد على المتر، في مدخل مواقف السيارات التابع لهيئة الطرق في منطقة البرشاء، يشكل خطورة على المارة والسيارات، وطالبوا الجهات المعنية بالتدخل لإزالته.

وصفات

تصرف صيدليات أدوية لمراجعين لها دون وصفات طبية، خصوصاً المضادات الحيوية، الأمر الذي يستدعي مزيداً من الرقابة والضبط.

شروط

قال قراء إن العروض السياحية التي طرحتها وكالات السفر وشركات الطيران، خلال فترة الإجازة الصيفية، تتضمن الكثير من الشروط والأحكام التي تفقد قيمتها الحقيقية المعلن عنها، مطالبين بتوضيحها ضمن الإعلان.

تقييم

اقترح مستأجرون على البلديات تولي مهمة تقييم المبلغ المستحق دفعه من تأمين الوحدات العقارية من خلال موظفيها، خصوصاً بعد قيام ملاك بنايات باستغلالهم، وخصم مبالغ أكثر من المستحقة لقاء مزاعم بوجود أعطال ومرافق تالفة.

ازدحام

لاحظ سائقون أن معدلات الازدحام في الشوارع بدأت تزيد في الأيام الأخيرة بطريقة لافتة، متوقعين أن تبلغ ذروتها عقب عيد الأضحى مع بداية العام الدراسي الجديد.

سرقة

تعرّض مقيم في أبوظبي لسرقة حسابه على برنامج «واتس أب» من مجهولين، بعد أن قام بفتح رسالة مجهولة من أحدهم، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر، وعدم التعامل مع أي رسالة مجهولة المصدر.

مواقف

طالب سكان في أبوظبي بزيادة أجهزة الدفع للمواقف، لتلافي اضطرارهم لقطع مسافات كبيرة، خصوصاً في أوقات الظهيرة، وترك أطفالهم داخل السيارات بمفردهم.

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