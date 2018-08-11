المصدر: دبي-الامارات اليوم.

مدارس

دعا ذوو طلبة في مدارس خاصة، دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إلى إعلان قرارها بشأن زيادة الرسوم الدراسية، ليتسنى لذوي الطلبة معرفة الرسوم المقررة لكل مدرسة، وبالتالي الحيلولة دون تحصيل رسوم أكثر منهم.

فاكهة

انتقد مستهلكون عرض متاجر كبيرة فاكهة تبدو عليها كل علامات الفساد، من تغير في اللون والشكل، مطالبين الجهات المعنية، بالرقابة عليها بشكل أكثر صرامة.

غبار

اشتكى قرّاء في ضواحٍ سكنية في دبي، تصاعد كميات غبار هائلة من مواقع التشييد والبناء، مطالبين بمعايير تلزمهم برش المياه، أو إيجاد حلول لهذه المشكلة.

مخالفة

تعامل شرطي بإمارة عجمان مع سائق بروح القانون، حين رآه يوشك على استخدام هاتفه المتحرك أثناء القيادة، فأوقفه، واكتفى بتوعيته بمخاطر هذا السلوك، وقيمة الغرامة، دون أن يحرّر له مخالفة.

إيجار

اشتكى قارئ سيطرة مكاتب إيجارات على الإعلانات المبوبة في الصحف والمواقع الإلكترونية، ورفع مستويات الإيجار عبر إعلانات غير واقعية، بهدف الحفاظ على الأسعار.

محطات

انتقد سائقون نظراء لهم، بسبب مغادرتهم مركباتهم أثناء تعبئتهم الوقود، لشراء حاجاتهم من محال السوبرماركت في المحطات، مشيرين إلى أن ذلك يؤخرهم في كثير من الأحيان، ويمنع خروجهم من المحطة.

مياه

تساءل مستهلكون عن مدى تأثير درجات الحرارة العالية صيفاً في جودة عبوات المياه التي تنقل في مركبات غير مكيّفة، مطالبين بظروف نقل آمنة وصحية لها.

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