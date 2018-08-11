49 ألف مستفيد من حملة «صيف بلا حوادث» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

استفاد نحو 49 ألف شخص من 114 برنامجاً توعوياً مرورياً، نفذتها شرطة أبوظبي، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، التي حثت السائقين على إجراء الصيانة الدورية للمركبات، والتأكد من سلامة الإطارات، والالتزام بالقيادة الآمنة.

ودعت مديرية المرور والدوريات، بقطاع العمليات المركزية، السائقين إلى الالتزام بقانون السير والمرور والسرعة المقررة، وعدم الانشغال بالهاتف أثناء القيادة، واستخدام حزام الأمان، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، واللجوء إلى الراحة في حال القيادة ساعات طويلة. وقالت رئيس قسم العلاقات العامة في المديرية، الرائد عائشة محمد الزعابي، إنه جرى تنظيم معارض ومحاضرات وإقامة نقاط توعية وتوجيه رسائل عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تحث السائقين على الالتزام بقانون السير والمرور، والسرعات المحددة على الطرق. وأشارت إلى مشاركة الجمهور في الفعاليات التي تضمنت إقامة مسابقات مجتمعية حول سلامة الإطارات، والالتزام بالسرعات، والتأكيد على عدم السماح للأطفال بقيادة المركبات، ونصائح طبية، والتعامل مع حوادث الحريق، والوقاية من المخدرات، واستخدام خدمة أمان، وجهود الشرطة المجتمعية في حل المشكلات الأسرية.