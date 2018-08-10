«عندنا الحل» تعزّز قيم بناء الإنسان ضمن مبادرات «عام زايد»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عزّزت شرطة أبوظبي توعية مجندي الخدمة الوطنية بطرق مواجهة الجريمة بمختلف أنواعها، منها التصدّي للمخدرات، واختتمت الدورة الثانية من مشاركتها في معرض الشرطة العسكرية الأول لمسرح الجريمة ومكافحة المخدرات، الذي نظمته القيادة العامة للقوات المسلحة في معسكر سيح الحسير بأبوظبي. وتضمنّت المشاركة التوعية بمخاطر المخدرات، وحماية الشباب من مخاطرها، كما تمّ تعريفهم بحافلة «بادر» المتنقلة، التي تُعنى بتثقيف الجمهور بمواجهة المخدرات، ومبادرة «عندنا الحل» ضمن استراتيجية عام زايد 2018، لتعزيز قيم بناء الإنسان والاستدامة، وتقديم الدعم للتائبين من الإدمان، ومساعدتهم على التعافي.

واطّلع المجندون على المهام التي تقوم بها كل من مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي، وإدارتي التفتيش الأمني k9، ومسرح الجريمة في قطاع شؤون الأمن والمنافذ، وتعرّفوا إلى الإجراءات، وأفضل الممارسات المعمول بها في مكافحة الجريمة.

واشتمل المعرض على الجوانب الأمنية المتعلقة بطرق التفتيش، وكيفية التعامل مع عمليات الاقتحام ومكافحة المهربين، وتأمين الفعاليات والحراسة، والمهارات المتبعة للكشف الذاتي عن المتفجرات والمواد المخدرة والمحظورات في الحقائب، وذلك بمساندة الكلاب البوليسية.

وتعرف المشاركون إلى طرق الاستجابة للبلاغات، ووسائل تحريز الأدلة في مسرح الجريمة، وتطويق الأماكن التي تقع فيها الجريمة، والمعدات المستخدمة للحفاظ على الأجسام والملوّثات، وغيرها من الأدلة التي يمكن رفعها والاعتماد عليها في كشف غموض مختلف الجرائم الجنائية.