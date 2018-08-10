«الرقابة الغذائية» يؤمّن سلامة غذاء حجاج الدولة

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مشاركته في بعثة الحج الرسمية للدولة، لضمان السلامة الغذائية للحجاج، إيماناً منه بضرورة الإسهام في توفير سبل الراحة والاطمئنان لهم.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الجهاز، ثامر القاسمي، حرص الجهاز على سلامة الحجاج، من خلال توعيتهم وتزويدهم بالمعلومات الغذائية المتاحة، حول صحة وسلامة الأغذية، وكيفية التعامل الأمثل معها، والتعرف إلى آلية حفظ وتخزين المواد الغذائية الطازجة والمعلبة، وتقديم النصائح العامة لضمان صحتهم، مشيراً إلى أن الجهاز أعدّ بهذه المناسبة نشرات توعية لتوزيعها على حجاج الدولة في الأراضي المقدسة، تضم القواعد الصحية السليمة في التعامل مع المواد الغذائية.

وأضاف القاسمي أن مفتشي الجهاز، الذين يرافقون البعثة، يعكفون على نشر ثقافة السلامة الغذائية بين الحجيج والمنظمين ومشرفي الحملات، حول موضوعات صحة وسلامة الأغذية، إلى جانب تعزيز الأنماط الغذائية الصحيحة لدى الحجيج، وحثهم على تناول الغذاء الصحي والسليم، ودعم برامج وأنشطة الجهاز المتنوعة، والهادفة إلى نشر التوعية الغذائية الصحيحة.

وبيّن أن دور مفتشي الجهاز في تغطية حملة الحج يتمثل في مراقبة الحملات، والتوعية بطرق تقديم الوجبات في جميع المشاعر المقدسة، والتوجيه والإرشاد، وتوزيع الكتيبات من مختلف مطبوعات الجهاز، إلى جانب المهمة الرئيسة بالتفتيش الميداني، حيث يقوم المفتشون بالتشديد على النظافة العامة لمكان إعداد الوجبات الغذائية، والنظافة الشخصية لمتداولي الغذاء، وإلزامهم بضرورة المحافظة على نظافة المعدات المستخدمة في تداول الأغذية، وتغطية المواد الغذائية، والعمل على ضبط درجات حرارة المواد الغذائية، بالإضافة إلى التدقيق على وسائل النقل، التي تعمل على نقل المواد الغذائية إلى أماكن توزيع المواد الغذائية، مثل مقر البعثة الرسمية في عرفات ومنى ومزدلفة.

وأفاد القاسمي بأن مفتشي الجهاز يعملون على مضاعفة بعض الإجراءات الوقائية، مثل التأكد من دقة ضبط درجات الحرارة للأطعمة المقدمة للحجيج، حيث تعتبر درجة الحرارة من النقاط الحرجة، التي قد تسبب حالات التسمم الغذائي في حال عدم الالتزام بالدرجات المطلوبة للأغذية، والتدقيق على صلاحية المواد الغذائية المقدمة، والتأكد من عدم خلط الخضراوات مع الدواجن واللحوم والأسماك، بشكل يعرضها للخطورة، وحدوث التلوث التبادلي.

ولفت القاسمي إلى أن الجهاز يقوم بالتزامن مع موسم الحج بشكل دوري، بإرسال نصائح توعية من خلال مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان اتباعهم الأساليب السليمة في التعامل مع الأغذية، خلال تأديتهم مناسك الحج.

ونبّه الجهاز الحجاج بتجنب شراء الأغذية المعلبة التي يظهر على عبواتها أي انبعاج أو انتفاخ، أو أي نوع من التسرب، مع الحرص على عدم تخزين بقايا الطعام في العلبة نفسها بعد فتحها، بل يجب الاحتفاظ بها في وعاء نظيف محكم الغلق، مع مراعاة درجات الحرارة المناسبة، والتأكد من تواريخ صلاحية المنتجات الغذائية المعبأة والمعلبة قبل تناولها.

ودعا إلى ضرورة التأكد من أن مياه الشرب آتية من مصدر صحي وسليم، إضافة إلى أهمية اختيار الأغذية الباردة خصوصاً الألبان والعصائر من الصفوف الخلفية للبرادات، لأن تكرار فتح وإغلاق البرادات يرفع درجة حرارة هذه الأجهزة.

دورة في «فقه المناسك» بدبي

نظّمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، دورة سريعة لتثقيف حجاج بيت الله الحرام، المنتسبين إلى حملات الحج والعمرة العاملة في دبي، بـ«فقه مناسك الحج والعمرة»، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في أبوظبي.

وقال مدير مكتب شؤون الحج والعمرة في الدائرة، سعيد بن توية، إن الدورة المكثّفة تأتي في إطار خطط المكتب السنوية لتوعية الحجاج على مستوى إمارة دبي، بالمناسك وما يتعلق بها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في أبوظبي، ونفّذ الدورة رئيس قسم التوعية الدينية المدرب المعتمد في الدائرة، عادل المرزوقي، في سياق توعية حملات الحج والعمرة.

وقدّم المرزوقي شروحه ومعلوماته من خلال وسائل الإيضاح الإلكترونية التوضيحية، ليشمل أركان الحج وواجباته، وما يتعلّق بالعمرة، معتمداً بذلك على ربط المعلومات النظرية بالواقع الجغرافي في خريطة متكاملة لأداء المناسك، من بداية سفر الحجاج من أرض الإمارات إلى انتهاء جميع مناسك الحج والعمرة، وشهد الحضور نقلة نوعية من خلال نقل الحاج في رحلة إيمانية وروحية مرتبة ومنظمة، شملت البيئة الجغرافية للمناطق التي ستشهدها رحلة المناسك.

دبي ـ الإمارات اليوم