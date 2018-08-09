تسوية وضع امرأة مخالفة لقانون الإقامة منذ ولادتها

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

لجأت امرأة من جنسية دولة آسيوية مقيمة في الدولة بطريقة مخالفة منذ ولادتها قبل 37 سنة إلى مركز استقبال المخالفين في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة رأس الخيمة لتسوية وضعها القانوني والاستفادة من المهلة التي أقرّها مجلس الوزراء، بشأن منح مخالفي قانون الإقامة مهلة للمغادرة طواعية، وتعديل أوضاعهم التي تستمر حتى نهاية أكتوبر المقبل، ضمن مبادرة «احمِ نفسك بتعديل وضعك»، حيث أقامت المخالفة في الدولة بشكل غير قانوني إثر وفاة والدها ومغادرة والدتها للدولة.

من جهته استقبل مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في إمارة رأس الخيمة، العميد سلطان يوسف النعيمي، المقيمة المخالفة، ووجه بتسهيل إجراءاتها وتحسين وضعها تمهيدا لتعديل وضعها بالطرق القانونية.

وأشار إلى أن السيدة مقيمة في الدولة بطريقة مخالفة منذ ولادتها قبل 37 سنة، وتابع أن من أسباب إقامتها بشكل مخالف وفاة والدها وسفر الدتها خارج الدولة.