إقامة الـ 6 أشهر للمخالفين غير قابلة للتجديد

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

أفاد المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ بالإنابة في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، العميد سعيد راكان الراشدي، بأن إقامة الستة أشهر التي تمنح للمخالفين الراغبين في البحث عن عمل داخل الدولة، في إطار مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك»، غير قابلة للتجديد مدة أخرى.

وقال الراشدي لـ«الإمارات اليوم»، إن هذه الإقامة تمنح مرة واحدة فقط، لتعديل وضع المخالفين، ومنحهم فرصة للبحث عن عمل، ونقل إقاماتهم بصورة قانونية على جهة عمل، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن، مشدداً على أنه في حال انتهاء هذه الإقامة ولم يتمكن المخالف خلالها من الحصول على فرصة عمل، فإنه يتوجب عليه مغادرة الدولة طواعية، والقدوم مرة أخرى بإذن دخول جديد.

وأكد أن بإمكان جميع مخالفي الإقامة في الدولة التقدم لتعديل أوضاعهم، والحصول على إقامة لمدة ستة أشهر غير مشروطة بوجود كفيل، خلال فترة المبادرة حتى 31 أكتوبر المقبل، موضحاً أن هذه الإقامة لا تمكنهم من العمل في أي منشأة، إذ يتوجب عليهم خلال هذه الفترة البحث عن عمل سواء في السوق العادية أو السوق الافتراضية، ومن ثم تعديل أوضاعهم وإجراء إقامة جديدة على كفالة شركة.

وحددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خمس خطوات لحصول المخالف على إقامة ستة أشهر في الدولة: أولاً التقدم إلى أحد مراكز الخدمة التابعة للهيئة على مستوى الدولة للحصول على إعفاء من الغرامات، مع مراعاة تقديم الأوراق الثبوتية، أهمها صلاحية جواز السفر. ثانياً التسجيل في نظام «سوق العمل الافتراضي» التابع لوزارة الموارد البشرية والتوطين، وهو نظام إلكتروني يسمح للباحثين عن عمل وأصحاب العمل ووكالات التوظيف بالتفاعل في ما بينهم، بإشراف وزارة الموارد البشرية والتوطين وإبرام عقود العمل والتوظيف. ثالثاً إجراء الفحص الطبي والحصول على اللياقة الطبية. رابعاً مراجعة مراكز الهيئة الاتحادية للهويّة والجنسية مرة أخرى للحصول على إقامة ستة أشهر على كفالة الشخص نفسه. خامساً البحث عن عمل خلال فترة الستة أشهر، وإجراء إقامة جديدة ونقل الكفالة بصورة قانونية على شركة، سواء عبر السوق الافتراضية أو الكفيل الذي يرغب الشخص في العمل لديه.

ودعا الراشدي كل المخالفين إلى الحرص على اغتنام الفرصة التي توفرها لهم المبادرة، والمسارعة إلى مراجعة المراكز التي حددتها الهيئة لهذا الغرض، للاستفادة من التسهيلات التي تتضمنها المبادرة، لافتاً إلى أنه سيكون بإمكان كل مخالف يقوم بتسوية وضعه في إطارها، العودة إلى الدولة بتأشيرة دخول جديدة ومن دون معوقات.

وقال إن المبادرة تتيح سداد قيد الهرب من الكفيل المدرج بحق المخالف، والسماح له بالمغادرة من دون ختم الحرمان، وكذلك السماح للأشخاص الذين تمكنوا من الدخول إلى البلاد من غير المنافذ الرسمية بمغادرة الدولة مع حرمانهم من دخولها لمدة عامين، إلى جانب السماح بنقل الإقامة للراغبين في تعديل أوضاعهم من دون غرامات وبرسوم رمزية.

وأَضاف أن إطلاق المبادرة يأتي في إطار توجيهات قيادة الدولة بالعمل على إسعاد كل من يعيش على أرض الإمارات، وانطلاقاً من حرص الحكومة على تسوية أوضاع المخالفين عبر تمكينهم من تلافي التبعات القانونية التي ترتبت على مخالفاتهم، لافتاً إلى أنه سيكون بمقدور كل مخالف يرغب في الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة مغادرة الدولة طوعاً من دون تحمل أي تبعات قانونية أو رسوم أو غرامات، أو تعديل وضعه لينعم بالعيش بشكل قانوني على أرض الإمارات، ويستفيد من الخدمات التي توفرها الدولة.

السفارة الهندية توفر حافلات لرعاياها المخالفين



كشف سفير جمهورية الهند لدى الدولة نفديب سينغ سوري، أن سفارة الهند في أبوظبي ستوفر حافلات لنقل رعاياها المخالفين مجاناً إلى مركز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الشهامة بدءاً من اليوم، مضيفاً أن السفارة ستسهم في توفير وجبات غذائية ومياه للشرب في المركز، بالإضافة إلى توفير وظائف للمخالفين الهنود الباحثين عن العمل الراغبين في البقاء في الدولة بشكل قانوني مع كبريات الشركات الهندية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي، أن السفارة خاطبت شركات الطيران الهندية لتوفير خصومات على تذاكر السفر لمساعدة أفراد الجالية غير القادرين للعودة إلى الهند، مؤكداً أن السفارة مستمرة في توفير تذاكر سفر مجانية وإعفاءات من الرسوم للحالات الطارئة.

وقال إن أعداد الهنود المخالفين على مستوى الدولة قليلة مقارنة بجنسيات أخرى.

وذكر أن السفارة تقوم بزيارات شبه يومية لمراكز الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، موضحاً أنه حتى الآن أصدرت السفارة نحو 566 وثيقة سفر طارئة، وساعدت نحو 483 حالة خاصة بقضايا جنائية وقضائية، فيما أصدرت السفارة العام الماضي نحو 176 وثيقة سفر طارئة، وساعدت نحو 735 حالة.

وثائق مطلوبة

أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، بأن الوثائق المطلوبة للاستفادة من مبادرة «احم نفسك بتعديل وضعك» هي: جواز السفر والرقم الموحد في حال كان المخالف حاصلاً على تأشيرة دخول أو إقامة سابقة، إلى جانب ما يثبت وجود كفيل جديد وشهادة لياقة صحية للراغبين في تعديل أوضاعهم ونقل إقاماتهم أو الحصول على إقامة جديدة وتذكرة سفر إلى بلدانهم للراغبين في المغادرة.

في حين يجب على المخالفين الذين لا يمتلكون أوراقاً ثبوتية مراجعة سفارات بلدانهم لاستخراج الوثائق المطلوبة التي تتيح لهم الاستفادة من هذه الفرصة.

• بإمكان مخالفي الإقامة الحصول على إقامة 6 أشهر غير مشروطة بوجود كفيل.