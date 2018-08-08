«دفاع مدني الشارقة» يحذر من 5 سلوكيات تؤدي للحرائق

المصدر: الشارقة ـ الإمارات اليوم

حذر مدير عام الدفاع المدني في الشارقة، العقيد سامي خميس النقبي، من سلوكيات عدة تؤدي إلى وقوع الحرائق المنزلية، أهمها التحميل الزائد على الوصلات الكهربائية، وعدم إجراء الصيانة الدورية لأجهزة الكهرباء، خصوصاً أجهزة التكييف، واقتناء أجهزة كهربائية ليست ذات جودة عالية، وعدم صيانة الأجهزة من قبل مختصين، وكذلك تسرب غاز الطبخ وعدم إجراء الصيانة الدورية والتأكد من صلاحية تمديدات الغاز.

وشدد النقبي على ضرورة نشر الوعي بين ربات المنازل بأهم الأسباب التي تؤدي إلى الحرائق، فضلاً عن تعريفهن بأهم العوامل، خلال الورشة التي نظمتها هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة بالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة، بعنوان «الأمن والسلامة في المنازل» أمس، مؤكداً أن الإدارة تسعى لتنفيذ خططها السنوية والدورية التي تظهر مدى جاهزية واستعداد الدفاع المدني للقيام بمهامه على أكمل وجه تجاه المجتمع، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية بتعزيز السلامة والحماية المدنية، مشيراً إلى أن من مهام الدفاع المدني الرئيسة توفير أعلى درجات السلامة للأفراد والممتلكات من خلال تطبيق أفضل الممارسات في مجال الوقاية ومواجهة الأزمات والكوارث.

وهدفت الورشة التي حملت عنوان «الأمن والسلامة في المنازل» إلى تدريب ربات البيوت وإكسابهم الخبرة اللازمة في إجراءات الأمن والسلامة، وزيادة وعيهن ومهاراتهن الوقائية وتدريبهن على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية من الحوادث، وتأتي الورشة ضمن خطة الهيئة لتوعية أفراد المجتمع بما يخص الأمن والسلامة وتعزيز ثقافة السلامة بين أفراد المجتمع، وكيفية السيطرة على المخاطر وقت حدوثها. وأكد مدير هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة، الشيخ سيف محمد القاسمي، أن تنظيم مثل هذه الورشة التدريبية لربات البيوت، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الإمارة، تأتي ضمن خطط التوعية الرئيسة السنوية التي أطلقتها الهيئة منذ بداية العام الجاري، والمنبثقة من استراتيجيتها الرامية إلى نشر وتعزيز ثقافة الوقاية والسلامة بين أفراد المجتمع وربات البيوت، وذلك للحد من وقوع الحوادث.