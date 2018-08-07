17 عاماً على أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات المركبات في دبي

المصدر: هنادي أبو نعمة - دبي

عقد أول مزاد علني للأرقام المميزة للوحات المركبات في الامارة في يونيو من العام 2001 بعرض 17 رقما مميزا للمزايدة، وذلك مقارنة ب 80 رقما مميزا تم طرحها في المزاد الاخير الذي نظمته هيئة الطرق والمواصلات في مايو الماضي بدبي .

وطرح في ذلك المزاد مجموعتان من الارقام، المجموعة الاولى ضمت الارقام 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9 بقيمة اسمية لكل منها تبلغ 230 الف درهم ، فيما ضمت المجموعة الثانية الارقام 11، 22، 33، 44، 55، 66، 77، 88، 99 وذلك بقيمة اسمية بلغت 220 ألف درهم.

أما المزاد الاخير فوصلت أعلى قيمة اسمية فيه الى مليون و 700 الف درهم وذلك للرقم F55 الذي حصد القيمة السعرية الأعلى بين كل الارقام، إذ تم بيعه بثلاثة ملايين و80 ألف درهم.

ويشترط للمشاركة في المزاد أن يتوفر للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وأن يتم وضع شيك تأمين بقيمة 25 ألف درهم قابل للاسترداد في حال لم يرس عليه رقم في المزاد، مع دفع 120 درهماً رسوماً للاشتراك. ويمكن إيداع التأمين أيضا ببطاقة الائتمان أو إيداع رقم الشيك عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات بدبي، "على أن يتم تسليم الشيك يوم المزاد مع دفع رسوم الاشتراك نقدا، كما يجب على المزايد تسديد مستحقات الأرقام خلال 10 أيام عمل من موعد انتهاء المزاد حتى لا يتم مصادرة مبلغ التأمين، وإدراج المزايد في قائمة غير الملتزمين، على انه يمكن لأي مشارك امتلاك أي عدد من الأرقام.

شاهد كيف تمت المزايدة على الرقم F55 :