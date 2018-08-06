الهلال الأحمر ترعى 114 ألف يتيم

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

علنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي عن إطلاق حملة الأضاحي للعام 1439 هـ 2018، تحت شعار" فرحتهـم عيدنـا "، والتوسع فيها هذا العام تفاعلاً مع مبادرات " عام زايد " 2018، مشيرة إلى أنها تسعى إلى حشد الدعم الإنساني والخيري لصالح مشاريع الحملة التي رصُد لها مبلغ 7 مليون و600 ألف درهم وتستهدف 352 ألف و319 مستفيداً من الأسر المعوزة والمتعففة داخل الدولة والضعفاء والمحتاجين في 77 دولة حول العالم.

وأعلن نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية، راشد مبارك المنصوري "خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم" أن الهيئة تطلق حملة الأضاحي وبرامجها الإنسانية هذا العام لتتفاعل مع " عام زايد " واقتداءً بمآثر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه الذي امتدت يداه وعطاءه الإنساني القاصي والداني وجسدت أعماله الخيرة قمة العطاء للضعفاء والمعوزين.

وأشار المنصوري إلى أن الهيئة تدعم 114 ألف يتيم داخل الدولة وخارجها حيث تتوسع مشاريع الهلال الأحمر كل عام وتصل إلى كافة دول العام، لافتاً إلى أن قيمة كسوة العيد هذا العام تم تحديدها بمبلغ 40 درهم، والأضحية داخل الدولة بـ 700 درهم، وخارج الدولة بـ 350 درهم.

وأكد أن البرامج الموسمية والإنسانية للهيئة تأتي ضمن التوجيهات الرشيدة لقيادة الدولة ومتابعة سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وتشهد توسعاً كبيراً كماً وكيفاً في الأنشطة الإنسانية والاجتماعية على المستويين المحلي والعالمي.

وشدد على أن فروع الهيئة ومكاتبها بالخارج ستعمل من أجل أن تكون البرامج المتنوعة للحملة أكثر شمولية وثراء لتواكب مسيرة الهلال الأحمر الإنسانية وبرامج عيد الأضحى التي تطلقها الهيئة مستهدفة ًشريحة كبيرة من الفئات الضعيفة التي يرعاها الهلال الأحمر، وتحفيزاً للمحسنين وشركاء الهلال الأحمر الاستراتيجيين من مختلف قطاعات المجتمع الإماراتي الداعمين لمشاريع الهيئة في الداخل والخارج.

وأوضحت هيئة الهلال الأحمر أن مشاريع حملة الأضحى يستفيد منها داخل الدولة وبالخارج 352 ألف و 319 من الشرائح المتعففة والمعوزة، فيما تغطى مشاريع الحملة وبرامجها الإنسانية الأخرى احتياجات الضعفاء والمحتاجين في الدول التالية: الأردن وألبانيا وأفغانستان وأوغندا والبحرين والبوسنة والجبل الأسود والرأس الأخضر والسنغال والسودان والفلبين والمالديف والمغرب والنيجر والهند وأثيوبيا وإندونيسيا وبنين وباكستان وبنجلاديش وبوركينافاسو وتايلاند وتركيا ولبنان وليبيريا وهولندا وتنزانيا وتونس توجو وتشاد وجامبيا وتوجو وجزر القمر وجنوب أفريقيا وجيبوتي ورومانيا وساحل العاج وسريلانكا وسيراليون وسيشل وصربيا والعراق وغينيا بيساو وجمهورية غينيا وغانا وفيتنام وقرقيزستان وكازاخستان وكمبوديا وكوسوفا وكينيا ومالي ومنغوليا والصومال ومصر وموريتانيا وموريشيوس ونيجيريا وإسبانيا ونيوزيلندا واستراليا والجزائر والمكسيك وايرلندا وإيطاليا وتشيلي وسنغافورة ومملكة سوازيلاند وماليزيا والبرازيل والصين وبيلاروسيا وأرمينيا وأوكرانيا ومزمبيق ومقدونيا واليمن واليونان.