المصدر: دبي-الامارات اليوم.

استرجاع

طالب مستهلكون بإلزام المتاجر بإعادة القيمة المادية للسلع المسترجعة، المعيبة، بدلاً من إلزامهم بشراء سلع أخرى تعادل قيمة المبلغ، على غرار ما هو معمول به في العديد من المتاجر.

صعوبة

لاحظ متعامل مع مصرف أبوظبي الإسلامي، أن تطبيق البنك لا يعمل بطريقة صحيحة، إذ يلزم القيام بعدد من المحاولات للتمكّن من الدخول إلى الحساب.

طرق

طالب سكان في الشارقة الجهات المعنية بإنشاء معابر آمنة في الشوارع والطرقات التي توضع بها حواجز حديدية فاصلة، تسهل تنقلهم بشكل آمن.

تقليد

طالب مستهلكون بتشديد الرقابة على محال الملابس في المراكز التجارية، التي تبيع منتجات ماركات عالمية، بأسعار مبالغ فيها، مشيرين إلى أن عروض التنزيلات التي تعلن عنها تلك المحال في فترات متتالية ليست حقيقية.

مهلة

أثنى مخالفون لقانون الإقامة بالدولة على مهلة تعديل الأوضاع التي بدأت مطلع الشهر الجاري، واعتبروها طوق نجاة أنقذهم من مخالفات وغرامات كانت فوق طاقتهم بكثير.

تذاكر

لاحظ مقيمون أن أسعار تذاكر الطيران مع اقتراب عيد الأضحى ارتفعت بشكل كبير، لدى جميع شركات الطيران، وإلى معظم الوجهات العربية، ما دفعهم إلى التراجع عن فكرة السفر في هذا الموسم.

عروض

قال قراء إن العروض التي يطرحها مطوّرون عقاريون، لتسويق مشروعاتهم، لم تصل إلى المستويات التي تمكنهم من شراء منازل لهم، مشيرين إلى أن معظم العروض تتضمن تمديداً لفترة السداد، وخفضاً لقيمة الدفعة الأولى، لكنها لم تتضمن تخفيضات ملموسة في السعر.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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