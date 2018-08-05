«بلديات أبوظبي» تطلق 11 خدمة رقمية جديدة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي، من خلال بلدياتها الثلاث (بلدية مدينة أبوظبي، بلدية منطقة الظفرة، بلدية مدينة العين)، 11 خدمة رقمية جديدة، منها أربع خدمات تتعلق بتسجيل العقود الإيجارية رقمياً، من دون الحاجة إلى أي تدخل من قبل موظفي البلديات، تجسيداً لسعي الدائرة نحو مواصلة مشروع التحول الرقمي وفقاً للجدول الزمني، وتأكيداً لحرص الدائرة والبلديات على الارتقاء المستمر بجودة الخدمات تحقيقاً لإسعاد المجتمع، ودعماً للشركاء الاستراتيجيين، ومتطلبات التنمية المستدامة. ودعت الشركات والمؤسسات والأفراد إلى الشروع في التسجيل، وفتح حساباتهم على منصة الخدمات الذكية «سمارت هب»، ليتمكنوا من الاستفادة من الخدمات الرقمية العديدة التي تتيحها الدائرة لمتعامليها، والتي تشهد تطوراً وتصاعداً مستمرين، مشيرة إلى أنها بصدد تنفيذ مشروع التحول الرقمي، بحيث تصل إلى معدل 100% من الخدمات الرقمية مع نهاية العام الحالي.

وأكدت مديرة مشروع توثيق العقود الإيجارية في بلدية العين، سلامة الظاهري، أن هذه الخطوة الرقمية تتضمن الدخول الذكي لخدمات توثيق العقود الإيجارية عبر نافذة خدمات البلدية.