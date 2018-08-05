المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

تبريد



قال مالك مكتب خاص في مبنى بارك لاين بمنطقة «الخليج التجاري» إن موسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي، وهي الجهة المكلفة بتقديم خدمات التبريد والتكييف، قطعت التكييف عن المكتب بسبب المطالبة بمبلغ 361 درهماً، وفرضت غرامة مقدارها 1050 درهم لإعادة الخدمة.

مستشفى

اشتكى مراجعون لمستشفى دبي طول فترة الانتظار التي قد تمتد شهوراً للحصول على خدمات طبية مثل الأشعة، ولاحظوا أنه يمكن تقريب الموعد عند التحدث مع المسؤول المباشر، ما دعاهم إلى التساؤل عن السبب وراء إعطاء مواعيد بعيدة مادام هناك إمكانية لتقريبها.

طفولة

اشتكت أمهات في عجمان طول الانتظار في مركز رعاية الأمومة والطفولة، التابع لإدارة الطب الوقائي في عجمان، مع عدم وجود نظام إلكتروني ينظم الدور والمواعيد.

أفلام

يواجه مستخدمو تطبيق «إي لايف أون» الخاص بشركة «اتصالات» صعوبات في مشاهدة الأفلام عبر هواتفهم المتحركة، بسبب عدم تحديث التطبيق، وقالوا إن معظم الأفلام يصعب تنزيلها، كما أنها غير كاملة وليست مترجمة.

تكدّس

يشهد مدخل طريق العين من شارع الشيخ محمد بن زايد تكدساً كبيراً للمركبات والشاحنات في طوابير طويلة، وازداد الأمر سوءاً بعدما أزالت شرطة دبي كاميرا كانت مثبتة على المدخل، ما شجع السائقين على التجاوز المستمر.

تسوّل

أفاد سكان في إمارة عجمان بتزايد ظاهرة المتسولات في الشقق السكنية، إذ يتعمدن طرق الأبواب بصورة مزعجة طلباً للمساعدة.

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