أحوال الطقس في الدولة اليومين المقبلين

المصدر: موقع الإمارات اليوم

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً، وتكون مثيرة للغبارعلى المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية.

أما الرياح فستكون جنوبية غربية - شمالية غربية / 15 - 30 كم / ساعة ، تصل 35 كم / ساعة أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون الطقس في اليومين المقبلين حارا ومغبرا أحياناً نهاراً، وتظهر بعض السحب شرقاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً تكون مثيرة للغبار على بعض المناطق المكشوفة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

