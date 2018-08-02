المطروشي: تعديل أوضاع المخالفين من خلال مكاتب تسهيل‎

المصدر: محمد الرفاعي - عجمان

شهد القائم بأعمال المدير التنفيذي للإقامة وشؤون الأجانب في عجمان العميد علي سعيد المطروشي، ورشة حول الإجراءات المتعلقة بإنجاز معاملات مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب من خلال مكاتب الطباعة بموجب قرار مجلس الوزراء بمنح المخالفين مهلة لتعديل أوضاعهم، التي انطلقت في الأول من أغسطس وتستمر لغاية 31 أكتوبر2018

وتضمنت الورشة التي حضرها مندوبون من مكتبي تسهيل وتدبير تعريفاً بالمبادرة ومميزاتها، بالإضافة لتوضيح سير رحلة المتعامل الخاصة بتعديل أوضاع المخالفين التي تتم من خلال مكاتب الطباعة.

بينما يقتصر استقبال المخالفين الراغبين بالمغادرة أو الاستفادة من ميزة الإقامة المؤقتة في المراكز المخصصة في مبنى الإدارة العامة.

وحث العميد المطروشي مكاتب الطباعة على توفير تجربة استثنائية للمستفيدين من المهلة لتعديل أوضاعهم والتمتع بالراحة والطمأنينة، مما يمكنهم من أن يكونوا عناصر فاعلة ومنتجة في المجتمع الإماراتي.