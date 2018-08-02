المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

ترفيه

دعا قراء المراكز الترفيهية في الدولة إلى خفض أسعار تذاكر الدخول للأطفال والعائلات، خلال موسم الإجازات الصيفية، مشيرين إلى أن الكثيرين منهم لم يغادروا الدولة لظروفهم الاقتصادية، في حين تحول أسعار التذاكر المرتفعة دون استمتاعهم بهذه المراكز.

إلغاء

يحاول قارئ منذ أشهر إلغاء اشتراكه في خدمة «شاهد بلس» من دون جدوى، إذ لا توجد وسيلة لإلغاء الاشتراك، كما لا توجد قنوات للاتصال بخدمة المتعاملين، وحاول القارئ إرسال إيميل عبر صفحة «اتصل بنا» إلا أنه لم يتلقَّ رداً.

سيارات

لاحظ متعاملون مع نادي الإمارات للسيارات، أن النادي لم يطوّر إجراءاته على نحو يواكب التطور التقني في الدولة، وقال أحد المتعاملين إنه يراجع النادي سنوياً منذ 15 عاماً، لاستخراج دفتر جمركي، وفي كل مرة يطلب منه تعبئة نموذج طويل وبطريقة يدوية.

كلفة

اقترح مستهلكون تنويع مصادر توريد بعض أنواع الفاكهة والخضراوات إلى السوق المحلية، مع الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق القريبة، الأمر الذي يقلل من كلفة الشحن ويخفض الأسعار.

مشاة

قال قراء إن استخدام ممرات المشاة المخصصة لهم على الطرقات في الضواحي السكنية يشعرهم بالرهاب نتيجة للسرعات العالية للمركبات، وعدم التزام الكثير من السائقين بالأنظمة واللوائح المرورية أثناء مرور المشاة.

أنشطة

أثنى أولياء أمور طلبة على التنوّع في الأنشطة والمخيمات الصيفية على مستوى الدولة، مطالبين بالعمل على الارتقاء بها من الناحيتين التعليمية والثقافية، وتعزيز شغف المعرفة والعلم والقيم الوطنية والأخلاق الحميدة للطلبة.

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نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

sekeek@emaratalyoum.com