بلدية دبي تختتم برنامج التدريب الصيفي

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

اختتمت بلدية دبي برنامج التدريب الصيفي الذي أطلقته بداية شهر يوليو الماضي تحت شعار «عيال زايد»، وشارك في البرنامج 210 من طلاب الجامعات والمدارس الثانوية، ويأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة من البرامج المجتمعية، وحضرت حفل الختام مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، ماجدة السويدي، وعدد من المسؤولين بقسم تطوير الموارد البشرية.

وأفادت السويدي بأن التدريب جزء من برامج البلدية الرئيسة لتأهيل الطلاب والطالبات للدخول إلى معترك الحياة العملية بعد التخرج، وتم تجهيز برنامج سنوي لتطويرهم وتأهيلهم، وأن البلدية لديها برنامج من أنجح البرامج التأهيلية في الإمارة بشهادة الجميع والطلاب أنفسهم، والدليل على ذلك أن العديد من الطلاب الذين يتدربون يعودون للتدريب مرة ثانية وثالثة في البلدية لزيادة قدراتهم المعرفية والعملية.

وشملت فعاليات البرنامج التدريبي التعلم وممارسة العمل المؤسسي بالقطاع الحكومي بمرافق البلدية المختلفة؛ واستغلال أوقات فراغ المتدربين بشكل إيجابي (أحد أهداف البرنامج الصيفي).

وتميز هذا البرنامج بكون التدريب علمياً وعملياً وبعيداً عن التدريب النظري حتى يصل الهدف اليهم بشكل اسهل وأبسط، وتم التدريب من قبل المدربين المعتمدين داخلياً، وكان الهدف من البرنامج التدريبي ترسيخ مفاهيم عدة وصقل مهارات منها الإبداع والابتكار في العمل والعمل بروح الفريق؛ كما لاقت هذه الورش استحسان ورضا المتدربين وأولياء أمورهم.