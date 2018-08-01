عيد الأضحى الأربعاء "فلكياً" بسبب كسوف جزئي للشمس

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكد المركز الدولي للفلك، أن بعض الدول الإسلامية ستتحرى هلال شهر ذي الحجة (عيد الأضحى 1439 هـ) يوم السبت 11 أغسطس، وفي ذلك اليوم سيغيب القمر قبل الشمس في شرق العالم الإسلامي، في حين أنه سيغيب بعد غروب الشمس في باقي دول العالم الإسلامي، ولكنه سيبقى بعد غروب الشمس لمدة لا تسمح برؤيته من جميع دول العالم الإسلامي لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب، وبالتالي من المفترض أن يكون يوم الأحد المتمم لشهر ذي القعدة، ويكون يوم الإثنين 13 أغسطس أول أيام شهر ذي الحجة، وعليه تكون الوقفة يوم الثلاثاء 21 أغسطس ويكون أول أيام عيد الأضحى المبارك يوم الأربعاء 22 أغسطس.

وقال مدير مركز الفلك الدولي، المهندس محمد شوكت عودة: "المعطيات العلمية المتعلقة برؤية هلال عيد الأضحى معروفة ودقيقة، إلا أن تحديد موعد عيد الأضحى مرتبط بعوامل أخرى تحددها الجهات الرسمية المعنية بالإعلان الرسمي، فمن غير المستبعد أن تقبل بعض الدول شهادات برؤية الهلال يوم السبت على الرغم من عدم صحتها من الناحية العلمية، وعليه قد يكون أول أيام عيد الأضحى يوم الثلاثاء 21 أغسطس في بعض الدول الإسلامية".

وأضاف: "بإلقاء نظرة على وضع الهلال يوم السبت 11 أغسطس من مختلف دول العالم، نجد أن رؤية الهلال مستحيلة من استراليا وشرق آسيا، في حين أنها غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا باستخدام التلسكوب على الرغم من غروب القمر بعد الشمس في كل من وسط وغرب آسيا ومن قارة أفريقيا وقارة أوروبا وشمال قارة أمريكا الشمالية. ورؤية الهلال ممكنة باستخدام التلسكوب فقط من جنوب قارة أمريكا الشمالية وشمال ووسط قارة أمريكا الجنوبية.

وأشار إلى أنه وبالنسبة لوضع الهلال يوم السبت 11 أغسطس في بعض المدن العربية والإسلامية، فإن الحسابات السطحية للهلال وقت غروب الشمس تظهر أن القمر يغيب في جاكرتا قبل دقيقة واحدة من غروب الشمس، والرؤية مستحيلة، و في أبو ظبي يغيب القمر بعد 10 دقائق من غروب الشمس، وعمره 04 ساعات و 22 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، وفي مكة المكرمة: يغيب القمر بعد 12 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 05 ساعات و 44 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، وفي عمّان: يغيب القمر بعد 13 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و 38 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، وفي القاهرة: يغيب القمر بعد 14 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 06 ساعات و 58 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب، وفي الرباط: يغيب القمر بعد 19 دقيقة من غروب الشمس، وعمره 10 ساعات و 46 دقيقة. والرؤية غير ممكنة لا بالعين المجردة ولا بالتلسكوب.

وتابع شوكت "لمعرفة معاني هذه الأرقام تجدر الإشارة إلى أن أقل مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة كان 29 دقيقة وتمت رؤيته يوم 20 أيلول/سبتمبر 1990م من فلسطين، أما أقل عمر هلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة فكان 15 ساعة و 33 دقيقة وتمت رؤيته يوم 25 شباط/فبراير 1990م من الولايات المتحدة، ولا يكفي أن يزيد مكث الهلال وعمره عن هذه القيم لتمكن رؤيته، إذ أن رؤية الهلال متعلقة بعوامل أخرى كبعده الزاوي عن الشمس و بعده عن الأفق لحظة رصده.