محمد بن راشد يمهل جهات حكومية 6 أشهر لتغيير بيئة العمل

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

منح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مديري جهات حكومية اتحادية مهلة ستة أشهر لتغيير بيئة العمل، وتحسين رضا الموظفين.

وأعلن سموه أن بعض الجهات تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60%، واصفاً هذه النسبة بأنها «غير مقبولة».

وأكد سموه أن «رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين، ورأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها». وقال سموه، في تغريدة عبر حسابه بـ«تويتر»: «اطلعت على تقارير رضا الموظفين في 40 جهة حكومية اتحادية.. تصل نسبة الرضا في بعض الجهات إلى 93٪، لدينا خمس جهات تقل فيها نسبة الرضا عن 60٪! هذه النسب غير مقبولة». وتابع سموه «رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين. ستة أشهر مهلة نعطيها لمديري هذه الجهات لتغيير بيئة العمل. رأسمال الحكومة الأغلى هو موظفوها».

نائب رئيس الدولة:

• «5 جهات تقل فيها نسبة رضا الموظفين عن 60٪، هذه النسب غير مقبولة، رضا الموظفين مفتاح لرضا المتعاملين».