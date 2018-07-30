بيع وشراء العقارات إلكترونياً في أبوظبي قبل نهاية 2018

المصدر: أشرف جمال ــ أبوظبي

كشفت بلدية أبوظبي عن تحوّل معاملات بيع وشراء العقارات إلى النظام الإلكتروني قبل نهاية العام الجاري، مؤكدة أن النظام الرقمي الجديد سيُمكّن المتعاملين من إنجاز المعاملات عن بُعد دون الحاجة للتوجّه إلى مقر البلدية.

ودعت البلدية المواطنين والمقيمين ممن لديهم معاملات في القطاع العقاري إلى التسجيل في المنصة الذكية Smart Hub للخدمات الرقمية، التي تندرج تحتها جميع خدمات بلدية أبوظبي، ومن بينها خدمة الرهن العقاري، ومستقبلاً خدمة بيع وشراء العقارات، لافتة إلى أنها وفّرت قاعة المستقبل بالمقر الرئيس لها في أبوظبي لتسجيل المتعاملين في المنصة الذكية.

وشددت على ضرورة قيام جميع المتعاملين بمراجعة البلدية للتسجيل مرة واحدة فقط، ليتمكنوا بعدها من استخدام التطبيق إلكترونياً.

وأفاد رئيس فريق تسجيل العقارات في البلدية، حسين الجنيبي، بأن التحول في خدمة البيع والشراء للنظام الرقمي قبل نهاية العام الحالي يأتي كحلقة من سلسلة متصلة من مشروع التحول الرقمي الكامل للخدمات البلدية على مستوى دائرة التخطيط العمراني والبلديات، الذي يستهدف الوصول تدريجياً إلى المستوى 100% من الخدمات الرقمية مع نهاية 2018.

وقال الجنيبي في تصريحات صحافية إن مواصلة إطلاق الخدمات الرقمية تباعاً يتوافق مع متطلبات وتطلعات المتعاملين، وصولاً إلى أعلى مستوى للرضا العام من قبل المجتمع والشركاء الاستراتيجيين، كما تقع هذه الخدمات ضمن إطار مبادرات دائرة التخطيط العمراني والبلديات الهادفة إلى التحول الرقمي الكامل للخدمات، والذي وجّه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي، للارتقاء بالخدمات كافة وفقاً لنهج سموه ورؤيته، والذي لن تقف نتائجه عند إسعاد المتعاملين فحسب، بل إن فوائده ستكون متعددة، وستؤثر في محاور عدة، منها رفع الكفاءة التشغيلية لدى البلدية، والحفاظ على البيئة، وتسريع وتيرة النمو والتطوير في أبوظبي.

وأضاف أن استخدام الخدمات الرقمية يستهدف تقليص عدد المراجعين للبلديات.

رخصة بناء باللغة الصينية

أصدرت بلدية أبوظبي، ممثلة في إدارة تراخيص البناء، أول رخصة بناء باللغة الصينية للمشروع الخاص بشركة التعاون الصناعي وإدارة الإنشاءات الصينية الإماراتية المحدودة (جيانغسو) بمدينة خليفة الصناعية، حيث تأتي هذه المبادرة إسهاماً من البلدية ومشاركة منها في الاحتفال بزيارة الرئيس الصيني. ولفتت البلدية إلى أن هذه الخطوة تأتي من أجل مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال المقبلة، من خلال التفاعل مع متطلبات التنمية المستدامة عبر اعتمادها على سياسات مرنة وخدمات عصرية تسهم في اجتذاب الشركات والاستثمارات الأجنبية.