«مرور العين» تدعو السائقين إلى فحص المركبات قبل السفر براً

المصدر: العين ــ الإمارات اليوم

دعت إدارة مرور منطقة العين بمديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، إلى فحص المركبات، وإجراء الصيانة اللازمة لها، والتأكد من سلامة الإطارات قبل استخدامها للسفر براً، والالتزام بالقيادة الآمنة، حفاظاً على سلامة الجميع.

وحثّ نائب مدير الإدارة، المقدم محسن سعيد المنصوري، ضمن حملة «صيف بلا حوادث»، على اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل السفر، وعدم قيادة المركبة أثناء الشعور بالتعب، والتوقف من أجل الراحة في الأماكن المخصصة على الطرقات، مشيراً إلى أهمية استخدام حزام الأمان، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات، وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة.

وأكد أهمية تعزيز جهود شرطة أبوظبي في تحقيق أعلى مستويات السلامة المرورية للجميع، من خلال التوعية والالتزام بقانون السير والمرور.

وقال مدير فرع العلاقات العامة في الإدارة، الرائد حمدان حسن ذيبان، إن الحملة تركز على تكثيف توعية السائقين عبر التواصل الميداني المباشر، وتوجيه النصح والإرشاد، وحثهم على الالتزام بقواعد السير والمرور.