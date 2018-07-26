تعديل الســــرعات وإلغاء الهامش على طرق أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن بدء تنفيذ الإجراءات الخاصة بإلغاء هامش السرعة على الطرق في إمارة أبوظبي، وتعديل السرعات المعمول بها حالياً، وتوحيد (سرعة ضبط الرادار) مع سرعة اللوحات المرورية على طرق الإمارة، اعتباراً من 12 أغسطس المقبل.

وأفاد قائد عام شرطة أبوظبي، اللواء محمد خلفان الرميثي، بأن قرار تعديل السرعات، الذي يجري العمل على تطبيقه، جاء وفقاً لدراسات ومقارنات معيارية دقيقة، لمؤشرات الحوادث المرورية والخصائص الهندسية وكثافة الحركة المرورية على الطرق، وصولاً إلى تحقيق أفضل مستويات السلامة المرورية المطبقة عالمياً.

وقال إن شرطة أبوظبي، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، دائرة النقل ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، اعتمدت مجموعة من التوصيات والإجراءات الفنية، التي ستسهم في تنفيذ مراحل تطبيق القرار.

وأشار الرميثي إلى أن تحديد السرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة، تما بناء على دراسات علمية قام بها فريق متخصص من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ودائرة النقل، ودائرة التخطيط العمراني والبلديات، تم من خلالها تحليل الحوادث المرورية، ومراعاة الخصائص الهندسية للطرق المختلفة، والأحجام المرورية على تلك الطرق.

وأوضح أن الدراسات اهتمت بإجراء مسح مروري، لمعرفة سلوك السائقين والتغيير في سرعاتهم مقارنة بسرعة الطريق، ومقارنات معيارية عن السرعة وهامش السرعة مع بعض الدول التي حققت نتائج متميزة في مستويات السلامة المرورية، للاستفادة من تطبيقاتها.

ودعا الرميثي السائقين إلى التعامل الإيجابي والالتزام التام بالسرعات الجديدة، التي تم تحديدها وفقاً لأفضل الممارسات بحيث تتناسب مع التطور في شبكة الطرق، وخصائص كل طريق، وزيادة أعداد المركبات والسائقين، لافتاً إلى أهمية دور المجتمع في تعزيز الجهود المبذولة، لتوفير سلامة مرورية مستدامة على الطرق.

وأكد حرص القيادة واهتمامها بأمن وسلامة مستخدمي الطريق، حيث وفرت أفضل المواصفات العالمية في مجال تخطيط وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للطرق، وتسخير كل الإمكانات لاستخدام أحدث النظم والممارسات العالمية، للحفاظ على الأرواح، وتقليل أعداد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية على كل الطرق. وأوضح أنه سيتم تعريف الجمهور وتوعيتهم بالسرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة على الطرق الداخلية والخارجية بإمارة أبوظبي، وفقاً لحملة توعوية شاملة، تأتي في إطار حرص شرطة أبوظبي على سلامة مستخدمي الطريق، وتثقيف الجمهور بأهمية وفوائد إلغاء هامش السرعات، وتحذر من مخاطر السرعات العالية، التي تعد من أهم مسببات الحوادث.

وأشار إلى أن وسائل الاتصال في الحملة ستركز على حسابات شرطة أبوظبي، على مواقع التواصل الاجتماعي، وحافلات النقل العام.



• تحديد السرعات الجديدة، وإلغاء هامش السرعة، تمّا بناء على دراسات علمية.