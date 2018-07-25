«طرق دبي» تدعم أُسراً مصرية و400 تلميذ بوسائل معيشية وتعليمية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

زار وفد من هيئة الطرق والمواصلات قرى نائية بمحافظة الدقهلية في جمهورية مصر العربية، حيث تم توزيع «توك توك»، وهو وسيلة مواصلات سائدة في أرجاء محافظات مصر كافة، على عدد من الأسر الريفية ممن يعانون ظروفاً صحية ومعيشية صعبة ومن أصحاب الدخل المحدود، والذين تم اختيارهم بالتنسيق مع الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر، وكذلك افتتاح فصلين دراسيين لتدريس اللغة العربية وغيرها من المواد التعليمية، فضلاً عن توفير عدد من الحقائب واللوازم المدرسية لـ400 تلميذ وتلميذة، وذلك في إطار مبادرة «محفظة الهيئة للخير»، التي تم إطلاقها العام الماضي استجابة لمبادرة «عام الخير»، واستمرار فعالياتها مواكبة لـ«عام زايد» 2018.

وضم الوفد عضو مجلس المديرين ورئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، محمد عبيد الملا، والرئيس التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي والنائب الأول لرئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، الدكتور يوسف آل علي، ونائب مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي مدير أول قسم الهوية المؤسسية والمسؤولية المجتمعية وعضو اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير، روضة المحرزي.

وقال الملا: «إن زيارة وفد الهيئة لقرى نائية بمحافظة الدقهلية في مصر، تأتي انطلاقاً من العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين البلدين، وفي إطار توجهات الدولة وحكومة دبي بتقديم الدعم والعون والمساعدة لمختلف الدول المحتاجة حول العالم، وذلك عبر (محفظة الهيئة للخير)، وسعياً منا لتكريس المعاني الإنسانية للخير والعطاء».

وأضاف أنه تم بالتعاون مع الجمعية الخيرية الإسلامية بمصر منح وسيلة التنقل «توك توك» لعدد من الأسر الفقيرة في قرى محافظة الدقهلية كي تساعدهم على فتح أبواب الرزق لذويهم، وتُعينهم على مواجهة متطلبات المعيشة والحياة، فضلاً عن توزيع مواد دراسية على 400 تلميذ وتلميذة، مثل الحقائب المدرسية والكتب والدفاتر والأقلام، وغيرها من الاحتياجات التي تساعدهم على تحقيق طموحهم التعليمي، وكذلك افتتاح فصلين دراسيين يستوعبان عدداً كبيراً من التلاميذ، إضافة إلى زيارة وفد الهيئة لدار الطب التخصصي التي أنشأتها دولة الإمارات، وذلك للوقوف على سير عملها وتلبيتها لحاجات الأطفال المرضى، ورصد متطلباتها الصحية المستقبلية.