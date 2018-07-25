«قادة الفضاء الإلكتروني» يوعي الطلبة بمخاطر الإنترنت

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق مركز دبي للأمن الإلكتروني برنامج «قادة الفضاء الإلكتروني» الصيفي، الموجه لطلبة المدارس من الفئة العمرية بين 14 و18 عاماً، ويمتد حتى 7 أغسطس المقبل. ويغطي البرنامج مجموعة من أهم مبادئ الأمان الرقمي، والاستخدام الآمن للإنترنت، ومختلف التطبيقات والأجهزة الذكية، ويتم تنفيذه من قبل خبراء ومتخصصين في المجال، وبالتعاون مع منظمة ICDL.

وقال مدير إدارة الخدمات المساندة في مركز دبي للأمن الإلكتروني، حسن عبدالله، إن توعية الطلبة بمخاطر الأمن الإلكتروني، وتشجيع الاستخدام الآمن لتكنولوجيا المعلومات لديهم، هما أحد أهم خطوط الدفاع في وجه الهجمات ومحاولات الاختراق الرقمية، ومن المعروف عالمياً أن معظم الاختراقات تنجح، نتيجة نقص الثقافة لدى مختلف أفراد المجتمع. لذا أردنا تثقيف هذه الفئة العمرية بأهمية سبل رفع وعيهم واكتساب المهارات التقنية للأمن الإلكتروني، ليكونوا سفراء للتوعية وتحقيق الأمان الرقمي في المجتمع.

ويقود مركز دبي للأمن الإلكتروني تنفيذ استراتيجية دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، والقطاع الخاص والأفراد وبرنامج «قادة الفضاء الإلكتروني» يهدف لبناء قدرات الطلبة للإسهام في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً إلكترونياً بالعالم.