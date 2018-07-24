بالفيديو.. سعيد بن طحنون يستخدم التعبئة الذاتية في "أدنوك" ويشيد بمواطنات يعملن في المحطة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عبر الشيخ سعيد بن طحنون بن محمد آل نهيان عن سعادته بوجود موظفات مواطنات يقدمن خدمة تعبئة الوقود في محطات البترول.

وكان الشيخ سعيد بن طحنون قد توقف لتعبئة الوقود بالخدمة الذاتية في إحدى محطات ادنوك والتقى بمواطنات يعملن في المحطة.

وقال في مقطع فيديو "أفرح واعتز وأرفع رأسي عندما أرى مواطنات يقدمن هذه الخدمة وغيرها من الخدمات النفعية".

وأضاف "هذه الوظائف ليست عيبا، بل هي خدمات تفيد الوطن".

وتابع "أتمنى أن يكون هناك يوما لتنظيف الشوارع، لاشارك فيه".

وردت الموظفات بالقول "انتم قدوتنا ومثل هذه الوظيفة ليست عيبا طالما تعود بالنفع على المجتمع".