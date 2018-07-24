محمد بن راشد ومحمد بن زايد يفتتــحان «وارنر براذرز»

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المدينة الترفيهية المُغطاة الأولى من نوعها في العالم، التي تحمل علامة «وارنر براذرز» العالمية الشهيرة، وطورتها شركة «ميرال»، المطور الرائد للوجهات المتميزة في أبوظبي، بالشراكة مع «وارنر براذرز إنترتينمنت»، باستثمارات بلغت مليار دولار.

الحضور حضر افتتاح مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي» سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب مستشار الأمن الوطني، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دائرة النقل بأبوظبي، والشيخ سلطان بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، مدير مكتب شؤون أسر الشهداء في ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من كبار المسؤولين. تجربة ترفيهية فريدة قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«وارنر براذرز»، كيفن تسوجيهارا: «تحظى علامة (وارنر براذرز) بإرث طويل يمتد لأكثر من قرن من الزمن في إنتاج وتوزيع منتجات ترفيهية ذات جودة عالية لجمهورها من مختلف أنحاء العالم، وتعتبر مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي امتداداً لهذا الإرث العريق، حيث تجمع هذه المدينة الترفيهية العالمية شخصياتنا وتحييها لتقدم لضيوفها تجربة ترفيهية فريدة ومشوقة». وأضاف: «سعداء بعلاقة الشراكة الطويلة الأمد، التي تجمعنا بشركة ميرال، ونتطلَّع لمواصلتها على الدوام». 29 لعبة في المدينة تضم مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، من خلال مناطقها الست، وهي: «وارنر براذرز بلازا»، و«متروبوليس»، و«غوثام سيتي»، و«كرتون جانكشن»، و«بيدروك»، و«ديناميت غالتش»؛ 29 لعبة ومرفقاً ترفيهياً عائلياً، وعروضاً حية، لتقدم لضيوفها باقة واسعة من التجارب الآسرة. وتتميز كل منطقة بالعديد من منافذ بيع المأكولات والمشروبات الراقية بما يشمل الوجبات السريعة والمطاعم والمقاهي التي تلبي كل الأذواق، علاوة على المتاجر المختلفة ذات التصميم الفريد، والتي يمكن للزائر أن يحصل منها على الهدايا التذكارية من منتجات «وارنر براذرز»، المستوحاة من شخصياتها المحبوبة، وتم تصميم بعضها خصيصاً لعالم «وارنر براذرز أبوظبي». باقة مدن ترفيهية تُضاف «مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي» إلى باقة المدن والمعالم الترفيهية، التي تحتضنها جزيرة ياس بما فيها: «عالم فيراري أبوظبي»، و«ياس ووتروورلد أبوظبي»، إضافة إلى «كلايم» المعلم الترفيهي الذي ستشهد الجزيرة افتتاحه، لينضم إلى حلبة مرسى ياس - إحدى أكثر حلبات «فورمولا 1» تطوراً من الناحية التقنية على مستوى العالم، وياس مارينا - وجهة المطاعم والمقاهي والترفيه واللياقة العالمية، وياس مول - وجهة التسوق الأكبر في أبوظبي والتي تضم 400 متجر، وشاطئ ياس، و«ياس لينكس أبوظبي» - ملعب الغولف الحائز المرتبة 46 عالمياً، وسبعة فنادق مميزة يراوح تصنيفها بين 3 و5 نجوم. - من المنتظر أن تفتح المدينة أبوابها لاستقبال الجمهور غداً. - المدينة تضم 6 مناطق ترفيهية لكل منها طابعها الفريد وشخصياتها المميزة.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن المدينة تعد معلماً جديداً في أبوظبي، ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني.

ونشر سموه على حسابه على «تويتر» صوراً أثناء الافتتاح، معلقاً: «مع أخي محمد بن زايد أثناء تدشين (وارنر براذرز أبوظبي)، إحدى أكبر المدن الترفيهية المغلقة عالمياً.. معلم جديد في عاصمتنا.. ووجهة جديدة لعائلاتنا.. ومحطة مهمة لترسيخ قطاع السياحة في اقتصادنا الوطني».

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب الافتتاح: «وارنر براذرز» أبوظبي إضافة سياحية وترفيهية جاذبة، ستسهم في تعزيز السياحة العائلية في جزيرة ياس.

ونشر سموه تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، قائلاً: «سعدت اليوم برفقة أخي محمد بن راشد بافتتاح المدينة الترفيهية المغطاة الأولى على مستوى العالم تحمل علامة (وارنر براذرز) في أبوظبي.. تطوير المرافق السياحية وتوفير أفضل الوجهات الترفيهية العالمية محور رؤيتنا المستقبلية لجعل اﻹمارات المكان اﻷسعد واﻷجمل معيشياً».

وأضاف سموه: «(وارنر براذرز) أبوظبي إضافة سياحية وترفيهية جاذبة، ستسهم في تعزيز السياحة العائلية في جزيرة ياس.. سنظل نترجم طموحاتنا التنموية إلى حقيقة وفق استراتيجيات وخطط وطنية تحقق لنا الريادة عالمياً». وحضر سموهما حفل الافتتاح الرسمي للمدينة الترفيهية في منطقة «وارنر براذرز بلازا»، الذي تضمَّن عرضاً لفيلم قصير تم إعداده خصيصاً للاحتفاء بالأرشيف السينمائي المتميز لشركة «وارنر براذرز»، التي تعد من كبريات الشركات المتخصصة في مجال الإنتاج السينمائي وصناعة الترفيه على مستوى العالم، وشمل العمل مقتطفات من أشهر الأعمال التي قدمتها الشركة، بينما سادت الافتتاح أجواء احتفالية مبهرة، استخدمت فيها أحدث المؤثرات السمعية والبصرية.

ثم اعتلى الشيوخ زايد بن أحمد بن زايد آل نهيان، وسيف وأحمد بن حامد بن زايد آل نهيان، المنصّة ترافقهم مجموعة من الشخصيات الكرتونية الشهيرة في عالم «وارنر براذرز»، حيث ضغطوا على زر الانطلاق، إيذاناً ببدء أنشطة المدينة الترفيهية، التي من المُنتظر أن تستقطب آلاف الزوار من داخل وخارج الدولة، بما تشمله من تنوّع يناسب كل الأعمار، ويراعي مختلف الأذواق، في إطار مشوق عالمي المستوى.

وعقب العرض، تفقَّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، الذي اصطحب معه أحفاده، المدينة التي تُعدُّ أحدث وأبرز الإضافات إلى جزيرة ياس، مُعزِّزة مكانة الجزيرة كأحد أهم مراكز الجذب السياحي في أبوظبي، ودولة الإمارات على وجه العموم، بما توفره من خيارات ترفيهية متنوّعة تناسب كل أفراد الأسرة من جميع الأعمار، وتقدم للزائر الذي يقصدها سواء من داخل الدولة أو خارجها، طيفاً واسعاً من المرافق الخدمية والمنافذ التجاريّة التي تحقق له ولأسرته أعلى مستويات الراحة والرفاهية في مختلف أوقات الزيارة، لتشكل بذلك المدينة معلماً سياحياً مهماً، سيكون له أثره في زيادة التدفقات السياحية القادمة إلى الجزيرة على المديين القريب والبعيد.

واطّلع سموهما على مختلف مكونات مدينة «عالم وارنر براذرز أبوظبي»، المُقامة على مساحة ضخمة تزيد على 1.65 مليون قدم مربعة، واستمع سموهما إلى شرح حول المناطق المختلفة التي تتشكل منها المدينة، والتي من المنتظر أن تُفتح أبوابها لاستقبال الجمهور غداً، وتتوزع على ست مناطق ترفيهية لكلٍّ منها طابعها الفريد وشخصياتها المميزة، إذ تم تجهيزها بأحدث المؤثرات البصرية والصوتية والديكورات المُصممة بعناية فائقة، من أجل إبهار الضيوف بأجواء تحاكي الخيال.

كما تعرّف سموهما إلى المراحل المختلفة، التي مرت بها عملية تشييد المدينة، وما شملته مرحلة التخطيط من إعداد مُحكم للخروج بالمشروع الضخم بصورة مُشرِّفة تتناسب والمكانة السياحية المتميزة لأبوظبي، ودولة الإمارات على خريطة السياحة الإقليمية والعالمية، وكذلك المعايير التي تمت مراعاتها في تنفيذ المدينة، وفي مقدمتها عوامل الأمن والسلامة التي تكفل للزوار أعلى مستويات الأمان خلال استمتاعهم بالألعاب المختلفة، وفق أفضل الاشتراطات والممارسات العالمية المُتبَّعة في هذا الخصوص.

وتفقَّد سموهما جانباً من المرافق الترفيهيّة والخدميّة التي توفرها المدينة، والكيفية التي تم توزيعها بها على مختلف جنبات المدينة المترامية الأطراف، بأسلوب يكفل راحة الزائرين ويضمن إسعادهم، وكذلك المناطق الترفيهية المدعومة بأحدث التقنيات والمؤثرات الصوتية والضوئية، وهي المكونات التي تعمل على تكامل تجربة الزائر وإدخال البهجة والسرور إلى نفسه.

وبمناسبة افتتاح المدينة، قال رئيس مجلس إدارة شركة «ميرال»، محمد خليفة المبارك،: «يغمرني الشعور بالفخر والسعادة لافتتاح مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي على جزيرة ياس، إذ يُعد ذلك فصلاً جديداً يُضاف إلى مسيرة أبوظبي، ومكانتها كإحدى وجهات السياحة العائلية الرائدة على مستوى العالم. ونحن على ثقة بأن مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي، سيكون لها إسهامها في إثراء المحفظة السياحية الغنية لجزيرة ياس بما تقدمه لزوارها».

وأضاف: «لقد استطعنا عبر العمل جنباً إلى جنب مع شركائنا في (وارنر براذرز إنترتينمنت)، تحقيق رؤيتنا المشتركة الرامية إلى تطوير مدينة ترفيهية، تبهر ضيوفها من مختلف الأعمار عبر تقديم تجربة ترفيهية فريدة ومميزة».