ورشة توعوية لأصحاب الهمم تحت شعار «زايد الأصالة»

المصدر: دبي ـــ الإمارات اليوم

أقامت بلدية دبي، ممثلةً بإدارة المساحة، ورشة توعوية، تحت شعار «زايد الأصالة»، حول تطبيق «نجم سهيل» للأرصاد الجوية خلال النشاط الصيفي بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وأكد مدير إدارة المساحة، المهندس محمد مشروم، أهمية القيام بعقد ورش وبرامج تدريبية حول الأنظمة والتطبيقات الذكية للإدارة باستمرار وتقديم أفضل الخدمات المجتمعية، لأن أهم ما يقدمه تطبيق «نجم سهيل» لأصحاب الهمم هو المعرفة اللحظية بأحوال الطقس.

وقالت مدير قسم المسح الجيوديسي والبحري، المهندسة إيمان الخطيبي، إن الورشة التي نفذت تحت شعار «زايد الأصالة»، حول إرشادات وإجراءات السلامة العامة في حالات التقلبات المناخية.