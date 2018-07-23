500 شاب يشاركون في الأكاديمية الصيفية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتحت وزيرة الدولة لشؤون الشباب رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الاتحادية للشباب، شما بنت سهيل فارس المزروعي، الأكاديمية الصيفية لشباب الإمارات، بحضور وزيرة دولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، وبمشاركة أكثر من 500 من شباب الإمارات، حيث تنظم المؤسسة الاتحادية للشباب بالشراكة والتعاون مع أكثر من 20 جهة محلية وعالمية، مجموعة من الدورات والمحاضرات وورش العمل لشباب الإمارات في فترة الصيف.

وشهد انطلاق الأكاديمية حضوراً لافتاً من الشباب الراغبين في تنمية مهاراتهم وصقلها في شتى المجالات، حيث قدمت الأكاديمية خلال يومها الأول دورة تدريبية تحت عنوان «مهارات من Google»، قدمتها شركة غوغل العالمية لدعم وتنمية مهارات الشباب في المجال الرقمي.

كما عقدت شركة «لينكد إن» دورة تدريبية حول التقدم الوظيفي، والقفزات في المسيرة المهنية، قدمها أحد مستشاري الشركة، لتعزيز مهارات الشباب حول طرق بناء سيرة ذاتية متميزة، والاختيار الصحيح للوظيفة المناسبة، بحسب رغبات الشباب.

ومن جانب آخر، قدمت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ورشة عمل حول أهداف التطوير المستدام، لتعريف شباب الإمارات بجهود الدولة في تعزيز مرتبتها حول العالم في مؤشرات التنمية المستدامة، وذلك وفق التقارير الدولية، لتحقيق رؤية دولة الإمارات بأن نكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.

كما نظمت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف ورشة عمل الإسعافات الأولية للشباب المشاركين في الأكاديمية، قدمها مجموعة من المسعفين العاملين في المؤسسة، الذين قدموا أساسيات الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الحالات الصحية الطارئة بالطريقة السليمة. وبهدف تعريف الشباب بكيفية تأسيس المشروعات التجارية، عقدت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ورشة عمل حول تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكيفية بناء نموذج تجاري رائد ومستدام، بالإضافة إلى دورة تدريبية قدمتها جامعة نيويورك أبوظبي، حول الخطابة والإلقاء وإدارة الوقت، كما شاركت هيئة البيئة بأبوظبي في فعاليات الأكاديمية، من خلال جلسة تعريفية عن البوابة البيئية الذكية. وقالت المزروعي، إن الإقبال الكبير من شباب الإمارات على حضور فعاليات الأكاديمية الصيفية دليل على رغبتهم في استثمار أوقات فراغهم في فترة الصيف، بما يخدم وطنهم ويدعم مهاراتهم الحياتية والعملية. وأكدت أن الأكاديمية تحرص على ترجمة رؤية قيادة دولة الإمارات في دعم وتمكين الشباب من خلال مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تقام بالشراكة والتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية رائدة. وأضافت المزروعي: «تعمل المؤسسة الاتحادية للشباب وفق أفضل الممارسات العالمية في استثمار طاقات الشباب، من خلال مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل والمحاضرات التفاعلية مع مختصين في شتى المجالات، وسنعمل معاً على النهوض بشبابنا، من خلال رفدهم بالعلوم والمعارف التي تصل بهم إلى مستويات أعلى».