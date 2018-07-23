10 دول أوروبية تحظر ارتداء النقاب أو البرقع على أراضيها

المصدر: أحمد عابد ـــ أبوظبي

دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي المواطنين المسافرين إلى الخارج، إلى الالتزام بقانون حظر النقاب المعمول به في بعض الدول الأوروبية التي تمنع ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العامة، تجنباً للمساءلة القانونية.

وأكدت عبر «خدمة تواجدي»، أهمية اتباع إجراءات وتعليمات البلاد المراد السفر إليها، واحترام القوانين المتبعة فيها لتفادي المشكلات التي تسبب الضرر، داعية إلى التواصل مع البعثات الدبلوماسية، والتسجيل في خدمة «تواجدي» لتقديم المساعدة في حالات الطوارئ.

وتحظر 10 دول أوروبية النقاب كلياً أو جزئياً في بعض مناطقها، هي: النمسا، وبلجيكا، وفرنسا، وسويسرا، وهولندا، وألمانيا، وإسبانيا، وإيطاليا، وبلغاريا، وأخيراً الدنمارك، التي تبدأ العمل بقانون حظر النقاب في أغسطس المقبل، فيما تسمح معظم الدول الأوروبية للنساء بارتداء الحجاب، ويمكن لبسه من دون أي مشكلة.

ونبّهت وزارة الخارجية والتعاون الدولي مواطني الدولة الذين ينوون السفر إلى سويسرا، إلى أنه اعتباراً من يوليو 2016 تم تطبيق حظر ارتداء البرقع (النقاب) في الأماكن العامة داخل نطاق كانتون تيسين (تشينو) الواقع جنوب شرق سويسرا، الذي يضم المدن التالية: لوغانو، ولوكارنو، ومغادينيو، وكياسو، وبيلينزونا، وأوسكونا، ومندريسيو، مشيرة إلى أن الغرامة المترتبة على مخالفة قانون الحظر تراوح بين 100 و1000 فرنك سويسري، أو الترحيل. وأقرّت الدنمارك، أخيراً، قراراً بحظر ارتداء غطاء الوجه الكامل «النقاب» في الأماكن العامة، ومن المقرر أن يدخل الحظر حيز التنفيذ في الأول من أغسطس المقبل.وسيشمل الحظر أغطية الوجه الكاملة مثل النقاب وأقنعة التزلج التي تغطي الوجه، وأقنعة الوجه، واللحى المستعارة، ولكن ليس أقنعة الحماية، ويستثنى من الحظر ملابس الشتاء، مثل الأوشحة والملابس التنكرية والأقنعة التي يتم ارتداؤها في عيد القديسين (الهالوين)، ويغرم من ينتهك الحظر لأول مرة 1000 كرون (165 دولاراً).

كما صادق البرلمان الهولندي، في يونيو الماضي، على قانون يحظر ارتداء النقاب في بعض المنشآت العامة، مثل المدارس والمكاتب الحكومية والمستشفيات.

ونبّهت سفارات الدولة عبر حساباتها على موقع «تويتر»، المواطنين إلى معرفة الدول التي تحظر ارتداء النقاب أو البرقع، من بينها سفارة الدولة في النمسا، التي ذكرت أنه «في مطلع أكتوبر الماضي طبقت النمسا قرار حظر البرقع أو النقاب».

ويقضي القانون النمساوي بتجريم إخفاء الوجه في الأماكن العامة، ما عدا المناسبات الاحتفالية وللوقاية من البرد القارس.

ويشمل قانون الحظر على وجه خاص البرقع، الذي يغطي الوجه بأكمله أو النقاب، الذي يظهر العينين فقط، وتواجه النساء اللاتي توقفهن الشرطة ويرفضن خلع البرقع عقوبة دفع غرامة تقدر بـ150 يورو (176 دولاراً).

- 1000 فرنك سويسري غرامة كحد أقصى لمخالفة قانون حظر النقاب.

- الالتزام بقانون حظر النقاب المعمول به في بعض الدول الأوروبية، التي تمنع ارتداء النقاب في المؤسسات والأماكن العامة، تجنباً للمساءلة القانونية. لمتابعة التحديثات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية www.mofa.gov.ae