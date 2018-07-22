إصدار الملكية الإلكترونية الدائمة لمركبات الأفراد في دبي الشهر المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي عن إصدار الملكيات الإلكترونية لمركبات الأفراد التي تسري مدى الحياة بدلاً من السائدة حالياً، بدءاً من أول شهر أغسطس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من هذه الخدمة، حيث تم في السابق تدشين الخدمة في شهر يناير لفئة السيارات الحكومية، وشركات تأجير السيارات، ومركبات الأجرة، بينما تم في شهر مايو الماضي إطلاقها لمركبات الشركات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى التحول الإلكتروني تدريجياً في كل خدماتها، مواكبةً لتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة «إسعاد الناس».

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة سلطان المرزوقي، إن إطلاق خدمة الملكية الإلكترونية الجديدة لفئة مركبات الأفراد تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم في استصدارها بوسائل ذكية، وإن الحصول على هذه الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق هيئة الطرق والمواصلات ( RTADUBAI) أو تحميل تطبيق دبي درايف (Dubai drive) على الهواتف الذكية، أو الموقع الإلكتروني للهيئة www.rta.ae.

وأضاف أن آلية التطبيق تتضمن إصدار ملكية دائمة من دون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة، ويتم تجديد الملكية الالكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات، وأن نسخة الملكية الإلكترونية (رخصة سير مركبة) تأتي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للمتعامل، وكذلك تظهر للمتعامل من خلال تطبيق الهيئة.

وأكد المرزوقي أنه يجب على المتعاملين الاحتفاظ بالملكية الدائمة وطباعة «رخصة سير مركبة» التي يتم إرسالها للمتعاملين من خلال البريد الإلكتروني، والاحتفاظ بهما في حال خروج المركبات خارج الدولة، فيما أفاد كذلك بأنه تم التعميم على الجهات الداخلية والخارجية في هذا الشأن، من خلال مخاطبات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية، مضيفاً أنه يمكن التحقق من صحة بيانات رخصة سير مركبة من خلال الدخول إلى الرابط الموجود بشهادة رخصة سير مركبة التي يمكن طباعتها مجاناً من خلال الدخول إلى موقع الهيئة. وأوضح أن المشروع يعد إضافة لتوجهات مبادرة «المدينة الذكية»، فضلاً عن أنه يدخل في إطار المنتجات الصديقة للبيئة من حيث الحد من استخدام المواد المُضرّة بيئياً، مثل مادة البولي إيثلين ومشتقاتها البلاستيكية.

وأكد المرزوقي أن الهيئة حريصة دائماً على مواكبة توجهات الحكومة، خصوصاً في ما يتعلق بتوفير الراحة والسعادة للمتعاملين، التي تحتل سلم أولويات استراتيجيات الهيئة، ومنتجاتها الخدمية.

- تجديد الملكية الإلكترونية يتم كل عام بعد انتهاء الإجراءات.