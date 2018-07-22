محمد بن زايد في وداع الرئيس الصيني بعد زيارته التـاريخية

المصدر: أبوظبي ــ وام

غادر رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، شي جين بينغ، البلاد، أمس، بعد زيارة رسمية للدولة استغرقت ثلاثة أيام.

وكان في وداعه - لدى مغادرته مطار الرئاسة في العاصمة أبوظبي - صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأعرب الرئيس الصيني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، وقال: «أود أن أقول لكم إن لقاءنا بالأمس ترك انطباعاً عميقاً جداً في ذهني، الزيارة هذه بالتأكيد أسهمت في تعزيز العلاقة بين البلدين، كذلك الصداقة الشخصية بيننا، وأدرك أن الإمارات في ظل قيادتها ستحقق المزيد من التقدم والرخاء، والصين كشريك استراتيجي مع الإمارات ستبذل جهوداً مشتركة لتحقيق المصالح المتبادلة، وسنبقى على تواصل».

من جانبه، أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن شكره وتقديره لما أبداه الرئيس الصيني من مشاعر طيبة، وقال سموه «أنا شاكر لك فخامة الرئيس.. هذا بلدك الثاني كما ذكرت ونحن نعتز بهذه العلاقة، ونتمنى لك رحلة موفقة».

وكان الرئيس شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، بدأ يوم الخميس الماضي زيارة دولة إلى الإمارات، عقد خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، جلسة محادثات رسمية، تناولت آفاق علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، إضافة إلى القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما شهدت زيارة الرئيس الصيني التاريخية - التي حظيت باحتفاء واهتمام رسميين وشعبيين كبيرين - تبادل 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، تهدف إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات.