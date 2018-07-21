ملكية الكترونية للمركبات في دبي سارية مدى الحياة‎

المصدر: الامارات اليوم - دبي

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات عن بدء اطلاق المرحلة الثالثة للملكيات الإلكترونية لمركبات الأفراد والتي تسري مدى الحياة بدلا من السائدة حالياً، وذلك بدءاً من أول شهر أغسطس المقبل في إطار المرحلة الثالثة والأخيرة من إطلاق هذه الخدمة، حيث تم في السابق تدشين الخدمة في شهر يناير لفئة السيارات الحكومية، وشركات تأجير السيارات، ومركبات الأجرة، بينما تم في شهر مايو الفائت إطلاقها لمركبات الشركات الخاصة، ويأتي ذلك في إطار سعي الهيئة إلى التحول الإلكتروني تدريجيا في كل خدماتها، مواكبةً لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية"، وتحقيق الغاية الاستراتيجية الثالثة "إسعاد الناس".

وقال مدير إدارة ترخيص المركبات بمؤسسة الترخيص في الهيئة سلطان المرزوقي، إن إطلاق خدمة الملكية الإلكترونية الجديدة لفئة مركبات الأفراد تهدف إلى إسعاد المتعاملين بتوفير وقتهم وجهدهم في استصدار ها بوسائل ذكية، وإن الحصول على هذه الخدمة يكون عن طريق تحميل تطبيق هيئة الطرق والمواصلات RTADUBAI أو تحميل تطبيق دبي درايف Dubai drive على الهواتف الذكية ، أو الموقع الإلكتروني للهيئة.

وأضاف بأن آلية التطبيق تتضمن إصدار ملكية دائمة بدون تاريخ انتهاء يتم صرفها مرة واحدة، ويتم تجديد الملكية الالكترونية كل عام بعد انتهاء الإجراءات، و أن نسخة الملكية الالكترونية (رخصة سير مركبة) تأتي عبر رسالة بالبريد الإلكتروني للمتعامل، وكذلك تظهر للمتعامل من خلال تطبيق الهيئة.

هذا و أكد المرزوقي بأنه يجب على المتعاملين الاحتفاظ بالملكية الدائمة وطباعة (رخصة سير مركبة ) التي يتم ارسالها للمتعاملين من خلال البريد الإلكتروني و الاحتفاظ بهما في حال خروج المركبات خارج الدولة، فيما أفاد كذلك بأنه قد تم التعميم على الجهات الداخلية و الخارجية بخصوص هذا الشأن و ذلك من خلال مخاطبات رسمية صادرة من وزارة الداخلية ، مضيفا بأنه يمكن التحقق من صحة بيانات رخصة سير مركبة من خلال الدخول إلى الرابط الموجود بشهادة رخصة سير مركبة والتي يمكن طباعتها مجانا من خلال الدخول الى موقع الهيئة.

موضحاً أن المشروع يعتبر إضافة لتوجهات مبادرة "المدينة الذكية"، فضلا عن أنه يدخل في إطار المنتجات الصديقة للبيئة، من حيث الحد من استخدام المواد المُضرّة بيئيا مثل مادة البولي إيثلين ومشتقاته البلاستيكية.

وأكد المرزوقي، أن هيئة الطرق والمواصلات حريصة دائما على مواكبة توجهات حكومتنا الرشيدة، خاصة فيما يتعلق بتوفير الراحة والسعادة للمتعاملين، التي تحتل سلم أولويات استراتيجيات الهيئة، ومنتجاتها الخِدمية.