إنجاز تطوير شاطئ الشارقة بـ 60 مليون درهم

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة

أكد رئيس دائرة الأشغال العامة في الشارقة، علي بن شاهين السويدي، أنه تم الانتهاء من تطوير شاطئ الشارقة وتوسيعه على مساحة ثلاثة كيلومترات، بكلفة 60 مليون درهم، كاشفاً عن إنجاز الدائرة 136 مشروعاً خلال عام 2017، مشيراً إلى أنه يوجد أكثر من 300 مشروع قيد التنفيذ في الإمارة.

وتابع ‏السويدي في تصريحات له لبرنامج «لقاء مع مسؤول»،‏ أن الصالات الرياضية في نوادي البطائح والمدام ومليحة أوشكت على الانتهاء، مشيراً إلى أنه جارٍ وضع اللمسات الأخيرة عليها حالياً، إذ بلغت كلفتها 125 مليون درهم.

‏وأضاف أن هناك طلباً متزايداً على سوق الحراج للسيارات المستعملة في الشارقة، لافتاً أنه يجري العمل حالياً بالتعاون مع شركة الشارقة لإدارة الأصول للبدء بالمشروع الثاني، وتوسعة السوق لاستيعاب الطلب المتزايد عليه.

‏وكشف أنه جارٍ العمل على «سوق الجمعة» في منطقة البطائح، وفي منطقة المدام، إذ سيتم بناء «سوق الأعلاف»، وسيكون متخصصاً في بيع الأعلاف.

وأفاد بأن ‏المشروعات الإنسانية والاجتماعية تأخذ حيزاً من قلب صاحب السمو حاكم الشارقة، ويتابعها مباشرة من بدايتها إلى نهايتها، مشيراً إلى أحدث المشروعات الإنسانية الجاري تنفيذها، وهي مشروع بنايات لذوي الدخل المحدود، يتم تنفيذه حالياً في مختلف مناطق الإمارة، بقيمة 153 مليون درهم. كما ‏يتم حالياً العمل على مشروع ضخم، وهو تطوير محطة معالجة الصرف الصحي في المنطقة الصناعية 5، ورفع كفاءتها.

وبيّن السويدي أن ‏عدد المباني التي تخدمها الدائرة بصيانة دورية يبلغ 293 مبنى في حكومة الشارقة، بموازنة سنوية تقدر بـ50 مليون درهم.