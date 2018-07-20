سوق التكنولوجيا الإماراتية تفتح فرصاً للشركات الصينية

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

قال المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت، عمار المالك، إن «الصين أحد أهم شركاء الإمارات التجاريين الدوليين، وكلنا ثقة بأن الصينيين سيجدون كمّاً هائلاً من فرص الاستثمار والتوظيف بدبي، في ظل النضوج الحاصل في قطاعنا التكنولوجي». وأضاف: «ستشهد الأعوام القليلة المقبلة تعزيز مسيرة دبي، الرامية لأن تصبح قوة عالمية في الابتكار، مدعومةً بالجهود الحكومية التي تسعى إلى الارتقاء بالقطاع لتحقيق مزيد من النمو، بدءاً من إطلاق شبكات إنترنت الهاتف المحمول فائقة السرعة من الجيل الخامس في عام 2019، ووصولاً إلى الإعلان عن استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية (بلوك تشين)، التي تهدف إلى تحويل نصف التعاملات الحكومية إلى منصة الـ(بلوك تشين) بحلول عام 2021». وقال نائب الرئيس للشؤون العامة والاتصالات في شركة هواوي الشرق الأوسط، لي تشيانج يو: «يحظى التزام المشاركة في الابتكار والمعرفة بأهمية كبرى في شركة هواوي، وتعدّ الإمارات بيئة مثالية لتحقيق تلك المبادئ الرفيعة، وأظهرت الحكومة وشركاؤنا المحليون ومتعاملينا في الإمارات العربية المتحدة، مشاركتهم معنا في رؤيتنا نحو السعي الدؤوب إلى الابتكار والاستكشاف، وبفضل هذا المشاركة نخطو الآن خطوات هائلة لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى إيصال التكنولوجيا الرقمية لكل منزل وفرد ومؤسسة، وتحقيق التواصل الشامل بين الجميع في إطار العالم الذكي». وأضاف تشيانج يو: «نؤكد التزامنا بدعم أهداف القيادة الإماراتية الطامحة إلى تحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، في جلب أحدث التقنيات العالمية إلى البلاد، ومواصلة الاستثمار في الكشف عن المواهب المحلية في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتطويرها، كما نتطلع إلى إقامة تعاون مستقبلي مثمر بيننا في هذا المجال».