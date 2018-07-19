إجراءات لتيسير دخول المسافرين الصينيين إلى دبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفاد المدير العام لإدارة الجنسية والإقامة في دبي، اللواء محمد المري، بأن الإمارة بصدد تنفيذ إجراءات من شأنها تيسير إنجاز إجراءات المسافرين القادمين من الصين، وفق أفضل الممارسات المطبقة لتحقيق رضاهم وإسعادهم، التزاماً بالعمل على تنفيذ قرار مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بمنحهم تأشيرات دخول لدى وصولهم إلى مطارات الدولة، بدلاً من الحصول عليها بشكل مسبق قبل مغادرتهم بلادهم.

وأكد المري أن العلاقات بين الإمارات والصين تشهد نمواً متواصلاً، حيث بلغ عدد الزوار الصينيين إلى دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، 258 ألفاً، بزيادة 12% مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

ووفقاً للإحصاءات، فإن عدد الجالية الصينية يشهد نمواً متواصلاً خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ عدد المسافرين منهم عبر منافذ دبي 967 ألفاً و329 مسافراً، خلال النصف الأول من عام 2018، منهم 478 ألفاً و587 مسافراً قادمون إلى دبي، كما بلغ عدد المقيمين من الجنسية الصينية 32 ألفاً و506 مقيمين. في حين تم منح 423 ألفاً و858 تأشيرة للصينيين، منها 396 ألفاً و178 تأشيرة عند الوصول، و6382 تأشيرة سياحية.

وقال إن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تسعى إلى تقديم أفضل الخدمات للمتعاملين، من خلال اعتمادها برامج ودورات تدريبية في تعلم واكتساب لغات عالمية، للتعرف إلى ثقافات وحضارات الشعوب، ولتغطية كل احتياجات المتعاملين، ولدورهم الرئيس في إنهاء إجراءات المسافرين من مختلف الجنسيات، ومنها الصينية.

وأشار إلى أن الإدارة تسعى للحفاظ على ريادتها في تحقيق أعلى مستويات الرضا لمتعامليها، وصولاً إلى إسعادهم، من خلال وضع آليات عمل متكاملة، لاتخاذ التدابير اللازمة لتأمين وتسهيل الحركة الانسيابية للمسافرين، حيث إن الإدارة استحدثت البوابات الذكية الجديدة في مطارات دبي، والتي تتميز بتصميم فريد ومميز، يرمز إلى «دبي المستقبل»، كونها سهلة الاستخدام، وتتمتع بالدقة والكفاءة والسرعة، فهي البديل السريع للوصول إلى منافذ مراقبة جوازات السفر اليدوية.

واستخدم 77 ألفاً و65 صينياً، منذ بداية العام حتى اليوم، البوابات الذكية المنتشرة في صالات المغادرين والقادمين عبر مطارات دبي، لإنهاء إجراءات دخولهم وخروجهم بكل سهولة ويسر.