%60 نمو تجارة إعادة التصدير بين دبي والصين عام 2017

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت دبي شراكتها التجارية مع الصين، دعماً لتطور العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، التي تتقدم في موقع الشريك التجاري الأول بين شركاء دبي التجاريين، وأوضحت إحصائية أصدرتها جمارك دبي، مواكبة لزيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الدولة، أن تجارة دبي الخارجية مع الصين حققت عام 2017 نمواً بنسبة 6%، لتصل قيمتها إلى 176.4 مليار درهم، مقابل 166.35 مليار درهم عام 2016.

وسجلت أكبر نسبة نمو في تجارة إعادة التصدير بين دبي والصين، التي حققت عام 2017 نمواً بنسبة 60%، لتصل قيمتها إلى 7.97 مليارات درهم، مقابل 4.99 مليارات عام 2016، كما حققت الصادرات نمواً بنسبة 38%، لتصل قيمتها إلى 1.23 مليار درهم، مقابل 891 مليون درهم فيما بلغت نسبة النمو في الواردات 4%، لتصل قيمتها إلى 167.2 مليار درهم، مقابل 160.47 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم: «نعمل على تطوير شراكة دبي التجارية والاقتصادية مع الصين، دعماً لتطور العلاقات الاقتصادية بين بلدينا الصديقين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة، وتطبيقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالعمل على تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية للشركات والتجار والمستثمرين الصينيين، لدعم التطور المتصاعد وتعزيز دور دبي كمنصة وبوابة رئيسة لتجارة الصين واستثماراتها مع كل أنحاء العالم».

وتوفر دبي مركزاً حيوياً لمشروع «الحزام والطريق»، الذي أطلقته القيادة الصينية لإحياء طريق الحرير القديم، حيث تحرص مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على مواكبة هذا المشروع، عبر الوجود العالمي لمجموعة موانئ دبي العالمية، في إدارة وتطوير أكثر من 80 ميناء ومحطة بحرية وبرية عبر العالم، تمتد لتربط المناطق الواقعة على طريق الحرير، ما يمكننا من القيام بدور حيوي في الربط بين الدول والأسواق، التي يشملها مشروع «الحزام والطريق».

وأوضح بن سليم أن مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة تتابع باستمرار كل الشؤون المرتبطة بتجارة الصين مع دبي، وتعمل كل الجهات التابعة للمؤسسة على التواصل المباشر مع الهيئات الدبلوماسية الصينية والتجارية ومجتمع الأعمال الصيني في دبي، للتعرف إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم لتطوير تجارتهم وأعمالهم في الإمارة، كما تحرص المؤسسة على توفير كل التسهيلات للتجار والمستثمرين الصينيين، لتعزيز الشراكة بين دولة الامارات والصين.

وقال مدير جمارك دبي، أحمد محبوب مصبح: «نستقبل باستمرار الوفود التجارية والاقتصادية الصينية، لإطلاعها على تطور تجربة دبي في العمل الجمركي، ونتبادل الزيارات مع الهيئات والمؤسسات الاقتصادية الصينية، لتعزيز الشراكة مع الصين التي تتصدر شركاء دبي التجاريين، حيث أصبح لدبي دور استراتيجي في وصول البضائع الصينية إلى العديد من دول العالم».