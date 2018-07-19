«لكم التعليق» تعزّز السلوكيات الإيجابية للسائقين

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

اعتبر جمهور المتابعين لمنصات التواصل الاجتماعي لشرطة أبوظبي «تويتر»، «فيس بوك»، «إنستغرام»، أن مبادرة «لكم التعليق»، تسهم بدور رائد في تعزيز السلوكيات الإيجابية للسائقين على الطرق، والحد من المخالفات والحوادث المرورية بنسبة 88% حسب المتابعين لـ«فيس بوك»، و85% لـ«تويتر»، و73% لـ«إنستغرام».

وذلك وفق استطلاع أجرته إدارة الإعلام الأمني بقطاع شؤون القيادة، رداً على سؤال حول مدى ما حققته المبادرة من إيجابيات عبر نشر فيديوهات للحوادث المرورية، وانعكاس ذلك على تقويم سلوكيات قائدي المركبات.

وكشف المتوسط العام بنسبة 82% عن تفاعل جمهور المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع تقديم مقترحات إيجابية وهادفة، تعبر عن رفض المجتمع للحوادث المرورية والمخالفات التي يرتكبها السائقون، والإسهام في الجهود التي تبذلها شرطة أبوظبي لتعزيز السلامة المرورية لقائدي المركبات ومستخدمي الطرق، واتضح ذلك أيضاً من خلال النسب العالية التي بينتها النتائج عبر «فيس بوك» و«تويتر».

وقال مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة أبوظبي، العقيد محمد علي المهيري، إن نتائج الاستطلاع تؤكد الدور الرائد لأفراد المجتمع، في إحداث نقاط قوة إيجابية للمشهد المروري، عبر رؤية مستقبلية لتعزيز السلامة المرورية، لافتاً إلى أن شرطة أبوظبي ومنذ إعلانها عن مبادرة «لكم التعليق»، وضعت تصوراً حول دراسة مدى ما يمكن أن تحققه تلك المقترحات والتوصيات من أهمية في الوصول إلى نتائج عملية وواقعية، للحد من الحوادث والمخالفات المرورية.