«زايد للإسكان» ينجز 4 مساكن في أم القيوين ضمن «مدن الخير»

مبادرة وطنية مجتمعية

قال رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، سامي الريامي، إن «(مدن الخير) تُعد من أكبر المبادرات الوطنية المجتمعية التي يتم إطلاقها على صعيد الإعلام المحلي، كما تأتي هذه المبادرة ضمن مبادرات الصحيفة في (عام زايد)، وتستهدف بناء 70 مسكناً للمواطنين من ذوي الدخل المحدود في كل مناطق الدولة».

وأضاف أن «الهدف من المبادرة تلبية الاحتياجات السكنية لبعض الأسر المواطنة التي بحاجة ملحة إلى السكن وتعاني المشكلات الأسرية ولا تتوافر لديها شروط استحقاق المساعدة السكنية في البرنامج، وذلك عن طريق تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأهل الخير للمساهمة، ودعم مثل هذه المبادرات التي تصبّ في المصلحة العامة»، منوهاً بدور البرنامج في توفير المساكن للمواطنين.

وأشار إلى أن «الصحيفة دائماً تركز في مجمل محتواها على الشأن المحلي والقضايا المجتمعية، فضلاً عن تبنيها مبادرات عدة تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني».

وأوضح أن «المبادرة تنسجم مع توجه الصحيفة في دعم المبادرات الإنسانية والمجتمعية، وتحفيز روح المسؤولية الاجتماعية في المؤسسات».

تعزيز التكافل المجتمعي

قال خبير تميز مؤسسي، المهندس عبدالله خميس الخديم، إن مبادرة «مدن الخير» أسهمت في تعزيز التكافل والتلاحم المجتمعي، إضافة إلى ترسيخ الاستقرار الأسري في المجتمع.

وأضاف الخديم أن برنامج الشيخ زايد للإسكان، يثمّن مساهمات رجال الأعمال والمجتمع في المبادرة التي من شأنها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في أهم محور وهو سكن المواطن، مشدداً على علاقة الشراكة المتينة لبناء مجتمع متماسك وأسر تنعم بحياة رغيدة.