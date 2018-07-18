تشغيل "سالك" بعد افتتاح التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل 24 أكتوبر

المصدر: دبي- الامارات اليوم

استكمالا للخطة الاستراتيجية الشاملة لهيئة الطرق والمواصلات الرامية لتطوير وتكامل شبكات ومرافق الطرق وخطوط وخدمات النقل الجماعي وأنظمة الطرق والنقل التقنية وكذلك تطبيق السياسات والإجراءات الكفيلة بتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق في إمارة دبي، ومن ضمنها الاجراءات اللازمة لإعادة توزيع الحركات المرورية، وتوجيهها إلى محاور الطرق البديلة لتخفيف الضغط على الطرق الرئيسة والحيوية، أعلنت الهيئة عن بدء تركيب بوابة التعرفة المرورية (سالك) على شارع الشيخ زايد في منطقة جبل علي، وتحديداً قبل تقاطع شارع الشيخ زايد مع شارع اليلايس (التقاطع السابع)، وسيتم تشغيل البوابة في 24 أكتوبر المقبل، وذلك بعد أن يتم افتتاح مشروع تطوير التقاطع السابع وشارعي اليلايس والأصايل الذي بلغت تكلفته قرابة مليار و200 مليون درهم.

ويسهم المشروع في تدعيم المحاور الموازية والمساندة لشارع الشيخ زايد ،والتشجيع على تحويل جزء من الحركة المرورية من شارع الشيخ زايد إلى المحاور الموازية له مثل شارع الأصايل وشارع الخيل وشارع اﻟﺸﻴﺦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زاﻳﺪ وشارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان وشارع الأمارات وذلك عبر شارع اليلايس، كما يسهم المشروع ﻓﻲ دﻋﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﺣﺮﻛﺔ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ وإﻟﻰ ﻣﻴﻨﺎء ﺟﺒﻞ علي، وتوفير مداخل ومخارج إضافية للمشاريع التطويرية في المنطقة مثل مشروع الفرجان وديسكفري جاردنز ومشروع جبل علي التطويري.