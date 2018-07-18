المصدر: أحمد عابد – أبوظبي

أفاد سفير الصين لدى دولة الإمارات، ني جيان، بأن حجم التبادل التجاري بين الدولتين تجاوز 40 مليار دولار، كما تربو الاستثمارات على تريليون دولار، ومتوقعاً - في ظل إعفاء مواطني الدولتين من التأشيرة المسبقة - أن يرتفع هذا العدد إلى معدلات كبيرة، خلال الأعوام المقبلة، فضلاً عن أن هناك 11 مدرسة في الإمارات تدرّس اللغة الصينية.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجيّة، أمس، تحت عنوان «آفاق العلاقات الإماراتية - الصينية»، بمناسبة زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الإمارات، يوم غد.

وتناولت الندوة محورين رئيسين: الأول ناقش العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين، وتحدث فيه سفير الصين لدى الدولة ني جيان، مشيراً إلى أن العلاقات بين الإمارات والصين علاقات قوية ووطيدة، وقد حققت على مدار 34 عاماً من عمرها نجاحاً منقطع النظير.

أما المحور الثاني، فتناول فيه سفير الدولة لدى الصين، الدكتور علي عبيد الظاهري، الأبعاد الاستراتيجية للعلاقات (الإماراتية – الصينية)، إذ أكد أن زيارة الرئيس الصيني المرتقبة ترجمة لمدى قوة ومتانة العلاقات بين الدولتين، اللتين تشتركان في العديد من المبادئ والرؤى.

وأشار إلى أن العلاقات الثنائية بين الدولتين تكتسب أبعادها الاستراتيجية، انطلاقاً من المصالح المشتركة بينهما، ففي الوقت الذي تنظر فيه الإمارات إلى الصين باعتبارها شريكاً استراتيجياً وطرفاً أساسياً في معادلة تحقيق الانتعاش الاقتصادي والاستقرار والاستثمار الأمثل لمواردها، فإن الإمارات تكتسب أهمية خاصة في الاستراتيجية الصينية تجاه منطقة الشرق الأوسط.